L’armée démantèle un nouveau site d’orpaillage clandestin à Sabadola


Dimanche 14 Décembre 2025


L’armée sénégalaise poursuit son offensive contre l’orpaillage clandestin dans les zones minières du pays. Après une opération réussie menée récemment à Ségoto, dans le département de Saraya, sur la Falémé, les éléments de la Zone militaire n°4 ont démantelé, ce samedi 13 décembre 2025, un nouveau site d’exploitation illégale d’or dans la région de Sabadola.


L’intervention a permis l’interpellation de dix (10) individus, soupçonnés de se livrer à des activités minières illicites. Les forces armées ont également procédé à la saisie d’un important lot de matériel utilisé pour l’orpaillage clandestin, comprenant 24 groupes électrogènes, 4 motos, ainsi que divers équipements servant à l’extraction illégale de l’or.

Les personnes interpellées, de même que le matériel saisi, ont été remis aux services compétents pour les suites judiciaires prévues par la loi.

Cette nouvelle opération illustre la ferme détermination des forces armées sénégalaises à sécuriser les zones minières, lutter contre l’exploitation illégale des ressources naturelles et faire respecter les réglementations en vigueur, tant sur le plan environnemental qu’économique.



