L’armée démantèle un nouveau site d’orpaillage clandestin à Sabadola

L’intervention a permis l’interpellation de dix (10) individus, soupçonnés de se livrer à des activités minières illicites. Les forces armées ont également procédé à la saisie d’un important lot de matériel utilisé pour l’orpaillage clandestin, comprenant 24 groupes électrogènes, 4 motos, ainsi que divers équipements servant à l’extraction illégale de l’or.



Les personnes interpellées, de même que le matériel saisi, ont été remis aux services compétents pour les suites judiciaires prévues par la loi.



Cette nouvelle opération illustre la ferme détermination des forces armées sénégalaises à sécuriser les zones minières, lutter contre l’exploitation illégale des ressources naturelles et faire respecter les réglementations en vigueur, tant sur le plan environnemental qu’économique.

