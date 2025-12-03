Coopération Thiès–Russie : sept nouveaux bacheliers honorés avant leur départ pour les universités russes





La coopération entre la Ville de Thiès et le gouvernement de Sébastopol, en Fédération de Russie, a permis à sept élèves parmi les meilleurs bacheliers de bénéficier de bourses d’études universitaires. À la veille de leur départ, le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a tenu à saluer leur parcours et à mettre en avant une initiative qu’il considère comme un investissement durable dans l’avenir de la jeunesse thiessoise.



À cette occasion, une cérémonie de départ a été organisée en leur honneur. Les bourses, attribuées par l’Ambassade de Russie au Sénégal dans le cadre de la coopération décentralisée, ont été accordées à des élèves issus de deux établissements réputés. Quatre proviennent du lycée El Hadji Malick Sy : Ngouda Mbaye, Mame Diarra Bousso Seck, Amadou Bassirou Niang et Idrissa Seck, tous en série L1. Trois autres sont issus du lycée Ahmadou Ndack Seck : Gora Cissé, Diama Sarr et Khady Seck, inscrits en L2.



Initialement, dix élèves de Terminale avaient été présélectionnés, mais seuls sept ont finalement obtenu le baccalauréat. Prenant la parole au nom de ses camarades, Mame Diarra Bousso Seck a exprimé sa reconnaissance envers la municipalité et a assuré que les bénéficiaires s’engagent à représenter dignement Thiès et le Sénégal. Elle a également affirmé leur volonté de revenir servir leur pays après leurs études.



Présente à la cérémonie, Mme Diana Klepatskaya, Consul de l’Ambassade de Russie et représentante de l’ambassadeur Dmitry Viktorovich Kourakov, a félicité les étudiants et les a encouragés à tirer pleinement profit de cette opportunité. Elle a insisté sur l’accueil qui leur sera réservé et a assuré de l’accompagnement de l’ambassade durant toute la durée de leur parcours universitaire.



De son côté, le maire de Thiès a remercié l’Ambassade de Russie pour son engagement constant et pour le renforcement des relations entre la Russie, le Sénégal et la ville de Thiès. Il a rappelé que la sélection des bénéficiaires repose exclusivement sur le mérite académique, soulignant qu’aucune considération personnelle n’est intervenue dans le choix des lauréats.



Dr Babacar Diop est également revenu sur la procédure administrative mise en place, menée en collaboration avec l’Inspection d’Académie et les chefs d’établissement, selon des critères strictement académiques. Il a exhorté les étudiants à assumer pleinement leur rôle d’ambassadeurs et a mis l’accent sur l’importance du capital humain dans le développement. Selon lui, la formation et l’éducation constituent des leviers essentiels pour l’avenir du pays.



En conclusion, le maire a formulé le souhait de voir ce programme renforcé à l’avenir. Tout en remerciant l’ambassade pour les dix bourses déjà accordées, il a exprimé l’espoir que leur nombre puisse être porté à vingt lors de la prochaine édition, afin d’offrir davantage d’opportunités aux jeunes de Thiès.

