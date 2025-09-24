Menu
L'Actualité au Sénégal

TOUBA – POLÉMIQUE APRÈS L’ENTERREMENT D’UN HOMME PRÉSUMÉ HOMOSEXUEL


Rédigé le Dimanche 5 Octobre 2025 à 20:37 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Enterré jeudi dans un cimetière , un homme présenté comme présumé homosexuel suscite la colère d’une partie des habitants.


TOUBA – POLÉMIQUE APRÈS L’ENTERREMENT D’UN HOMME PRÉSUMÉ HOMOSEXUEL

À Touba, l’enterrement d’un homme présumé homosexuel, survenu jeudi, a provoqué une vive polémique.
Le défunt, résidant de la cité religieuse, a été inhumé selon les rites musulmans dans l’un des cimetières de la localité. Peu après la cérémonie, des informations sur sa vie privée ont commencé à circuler, alimentant la colère de plusieurs habitants.

Dans cette ville considérée comme le cœur spirituel du mouridisme, certains estiment que l’inhumation d’une personne soupçonnée d’homosexualité constitue une atteinte à la sacralité des lieux.
La situation a suscité de fortes tensions dans certains quartiers, poussant les autorités religieuses à intervenir pour appeler au calme et à la retenue.

L’affaire a rapidement pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux, où elle continue de susciter des débats autour de la tolérance, de la foi et du respect des défunts.
Pour l’heure, aucune mesure officielle n’a été prise, mais la situation demeure suivie de près par les autorités locales.



Lat Soukabé Fall

