Rufisque : violences inédites à Fass, la population sous tension

Les scènes de bagarre se succèdent, provoquant panique et exodes temporaires dans certains quartiers. Les forces de l’ordre ont été déployées et ont utilisé des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les groupes, mais la situation reste extrêmement tendue. Plusieurs témoins rapportent des jets de pierres, des incendies et des violences ciblées entre les factions.



Pour l’heure, aucune victime officielle n’a été annoncée, mais des riverains signalent des blessés et d’importants dégâts matériels. Les autorités locales appellent à la retenue et promettent une intervention plus musclée si la situation venait à perdurer.



Cette crise marque un tournant dans l’histoire récente de Rufisque, où la rivalité entre factions de quartiers voisins semble atteindre un point critique. La population, elle, espère un retour rapide au calme et dénonce ces violences qui perturbent la vie quotidienne.

