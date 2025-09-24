Menu
Rufisque : violences inédites à Fass, la population sous tension


Rédigé le Dimanche 5 Octobre 2025 à 22:44 | Lu 40 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les habitants de Fass n’ont jamais connu pareille intensité de violences. Depuis trois jours, des affrontements répétés opposent le groupe local Lébougui à la faction JAD, dans ce qui est décrit comme une escalade sans précédent.


Les scènes de bagarre se succèdent, provoquant panique et exodes temporaires dans certains quartiers. Les forces de l’ordre ont été déployées et ont utilisé des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les groupes, mais la situation reste extrêmement tendue. Plusieurs témoins rapportent des jets de pierres, des incendies et des violences ciblées entre les factions.

Pour l’heure, aucune victime officielle n’a été annoncée, mais des riverains signalent des blessés et d’importants dégâts matériels. Les autorités locales appellent à la retenue et promettent une intervention plus musclée si la situation venait à perdurer.

Cette crise marque un tournant dans l’histoire récente de Rufisque, où la rivalité entre factions de quartiers voisins semble atteindre un point critique. La population, elle, espère un retour rapide au calme et dénonce ces violences qui perturbent la vie quotidienne.





Lat Soukabé Fall

