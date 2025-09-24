Affaire « interdiction de voyage » : l’ancien ministre de la Jeunesse dénonce une tentative d’humiliation à l’AIBD

L’ancien ministre de la Jeunesse, coordonnateur des cadres républicains, a tenu à clarifier les circonstances de son déplacement prévu vers Paris dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre 2025.



« J’avais pris mes dispositions depuis le début de la semaine, avec un billet Air Sénégal, après avoir annulé une précédente réservation. Toutes les formalités administratives ont été respectées et mon département avait été dûment informé, puisque je devais me rendre en mission officielle », explique-t-il.



Il balaie d’un revers la thèse d’une tentative de fuite : « Moi, tenter de fuir ? C’est méconnaître mon histoire. Comment quelqu’un qui chercherait à fuir passerait-il à visage découvert, dans la masse du samedi soir à l’aéroport, au vu et au su de tout le monde ? Il y a à peine un mois, j’étais à Abidjan et je suis revenu par le même aéroport. Si j’avais voulu fuir, pourquoi ne l’aurais-je pas fait depuis Abidjan ? »



L’ancien ministre dénonce ce qu’il qualifie de « manipulation politique et pressions exercées sur les forces de défense et de sécurité ». Selon lui, « les événements survenus hier à l’aéroport sont extrêmement graves, il s’agit d’un enlèvement et d’une tentative manifeste d’humiliation ».



Il se dit prêt à affronter le dossier sur le plan judiciaire et appelle à la vérité : « Je prie le Tout-Puissant pour qu’Il accorde la victoire à celui qui dit la vérité et n’a rien à se reprocher. Et que Sa lourde main s’abatte sur tout coupable éventuel. »



Enfin, il annonce qu’un point de presse sera tenu ce soir pour revenir sur « tous les détails sur les circonstances de cet incident et sur la campagne de désinformation en cours ».

