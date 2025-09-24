Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Vol de téléphone pour payer la scolarité de son fils : un père condamné à Mbour


Rédigé le Dimanche 5 Octobre 2025 à 14:03 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Face à la rentrée scolaire, le désespoir d’un père a tourné au drame judiciaire.


Vol de téléphone pour payer la scolarité de son fils : un père condamné à Mbour

La rentrée scolaire ne sera pas joyeuse pour O. Sène et son fils. Pour pouvoir payer les frais d’inscription, ce père de famille a tenté une solution illégale qui lui a coûté cher.

En septembre dernier, O. Sène s’est introduit chez une dame sous prétexte que son téléphone était éteint. Il a demandé à emprunter l’appareil pour passer un appel urgent… et ne l’a jamais rendu. Il a rapidement revendu le téléphone sur le marché noir de Mbour pour 35 000 FCfa.

La victime a porté plainte immédiatement. La police, après enquête, a retrouvé le voleur et récupéré le téléphone. Jugé pour vol, O. Sène a été condamné à six mois de prison ferme.

Cette affaire illustre les risques liés au désespoir et rappelle que les solutions illégales entraînent des conséquences lourdes, non seulement pour les auteurs, mais aussi pour leurs proches.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 5 Octobre 2025 - 10:21 Cybercriminalité : Ngoné Saliou Diop convoquée à la DSC ce lundi

Samedi 4 Octobre 2025 - 23:27 Touba : un enfant de 7 ans se noie près du marché de Nguiranène

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags