Vol de téléphone pour payer la scolarité de son fils : un père condamné à Mbour

La rentrée scolaire ne sera pas joyeuse pour O. Sène et son fils. Pour pouvoir payer les frais d’inscription, ce père de famille a tenté une solution illégale qui lui a coûté cher.



En septembre dernier, O. Sène s’est introduit chez une dame sous prétexte que son téléphone était éteint. Il a demandé à emprunter l’appareil pour passer un appel urgent… et ne l’a jamais rendu. Il a rapidement revendu le téléphone sur le marché noir de Mbour pour 35 000 FCfa.



La victime a porté plainte immédiatement. La police, après enquête, a retrouvé le voleur et récupéré le téléphone. Jugé pour vol, O. Sène a été condamné à six mois de prison ferme.



Cette affaire illustre les risques liés au désespoir et rappelle que les solutions illégales entraînent des conséquences lourdes, non seulement pour les auteurs, mais aussi pour leurs proches.

