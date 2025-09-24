Menu
Sénégal : Gros coup des Douanes contre le faux monnayage et les faux médicaments


Rédigé le Dimanche 5 Octobre 2025 à 22:29 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les Douanes sénégalaises frappent fort contre la fraude et les trafics illicites. À Dakar, 19 000 faux billets ont été saisis à Pikine, tandis qu’à Koungheul, plusieurs centaines de kilos de faux médicaments ont été retirés du marché. Ces opérations démontrent la détermination des autorités à protéger l’économie et la santé des populations.


Dakar – Pikine : 19 000 billets noirs saisis
La Brigade mobile des Douanes de Pikine a intercepté 19 000 faux billets aux HLM Grand-Médine : 10 000 billets de 500 euros et 9 000 billets de 200 euros. Trois personnes ont été arrêtées, dont un ressortissant d’un pays voisin. Cette opération, fruit d’un dispositif de renseignement et de filature, a permis de stopper un processus de blanchiment, protégeant ainsi l’économie nationale.

Kaffrine – Koungheul : réseaux de faux médicaments démantelés
Le 2 octobre, après une course-poursuite, les Douanes ont saisi 1 144 kg de produits pharmaceutiques et vétérinaires, évalués à 41,842 millions FCFA, transportés dans une Toyota Avensis. En juillet et septembre, une Peugeot 406 avait déjà été interceptée avec 1 014 kg de faux médicaments (186 millions FCFA), grâce à la collaboration de pharmaciens locaux. Au total, ce sont 228 millions FCFA de marchandises frauduleuses qui ont été retirées du marché.

Un message fort
L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre ces trafics et appelle la population à collaborer pour éradiquer ces pratiques illicites.


