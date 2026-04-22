TONTINE : ENTRE SOLIDARITÉ ET RISQUES DE DÉRIVES

Une affaire qui révèle les failles

Une récente affaire met toutefois en lumière les fragilités de ce système basé essentiellement sur la confiance. Une gérante de tontine est accusée par plusieurs participantes d’avoir exercé des pressions dans un contexte de différends financiers. Selon les témoignages, certaines femmes auraient subi des tentatives d’intimidation après avoir contesté la gestion des fonds.





Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces accusations. Si les faits sont avérés, ils soulignent une réalité souvent ignorée : l’absence de cadre légal strict peut laisser place à des abus.





Les limites d’un système informel

Les tontines fonctionnent sans réglementation formelle, ce qui constitue à la fois leur force et leur faiblesse. Leur souplesse permet une accessibilité immédiate, sans démarches administratives. Mais cette informalité expose également les membres à plusieurs risques :



Mauvaise gestion ou détournement de fonds

Conflits internes difficiles à arbitrer

Pressions sociales ou morales

Absence de recours juridique clair en cas de litige

Dans certains cas, les différends peuvent rapidement dégénérer et affecter les relations sociales au sein des communautés.





Transparence et bonnes pratiques : une nécessité

Face à ces dérives possibles, plusieurs précautions s’imposent pour sécuriser les tontines :



Mettre en place des règles écrites et acceptées par tous

Tenir une comptabilité claire et accessible

Désigner plusieurs responsables pour éviter la concentration du pouvoir

Organiser des réunions régulières de suivi

Privilégier des systèmes hybrides intégrant des outils numériques (Mobile Money, relevés, etc.)

Ces mesures peuvent contribuer à renforcer la confiance et limiter les conflits.





Entre tradition et modernité

La tontine reste un pilier de la solidarité au Sénégal. Elle permet à de nombreuses familles d’accéder à des ressources financières autrement difficiles à obtenir. Mais pour perdurer, elle doit évoluer et s’adapter aux réalités actuelles, notamment en intégrant plus de transparence et de rigueur dans sa gestion.





Cette affaire rappelle une évidence : même les systèmes les plus solidaires nécessitent des garde-fous pour éviter les dérives et protéger leurs membres.

