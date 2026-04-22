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Lac Rose : un homme perd la vie après avoir tenté d’apaiser une altercation


Rédigé le Jeudi 23 Avril 2026 à 14:17 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Lac Rose, habituellement associé à la quiétude et au tourisme, a été le théâtre d’un drame qui a profondément marqué les esprits. Un homme y a perdu la vie après être intervenu dans une altercation.


Lac Rose : un homme perd la vie après avoir tenté d’apaiser une altercation

Selon les témoignages, une dispute a éclaté entre plusieurs personnes dans un contexte encore flou. La victime, connue dans son entourage comme une personne posée, aurait tenté de calmer les tensions.
 

Mais la situation a rapidement échappé à tout contrôle. L’intervention, censée apaiser, s’est transformée en tragédie. Transporté vers une structure de santé, l’homme n’a pas survécu.
 

Ce drame met en lumière une réalité souvent ignorée : les violences spontanées, imprévisibles, qui peuvent basculer en quelques instants. Il interroge aussi sur le rôle des témoins et les risques encourus lorsqu’on tente de s’interposer.



Lat Soukabé Fall

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