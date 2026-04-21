Thiès : une coopération Sénégal–Espagne–Maroc pour renforcer la protection de l’enfance

Thiès – La protection de l’enfance au Sénégal franchit une nouvelle étape avec la mise en œuvre d’un ambitieux programme de coopération internationale impliquant le Sénégal, l’Espagne et le Maroc. Une dynamique saluée lors d’une visite de délégation internationale au centre « Enfant Soleil » de Thiès, illustrant la volonté commune de bâtir un système de prise en charge plus efficace et inclusif.

Un partenariat stratégique au service des enfants

Porté par le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités à travers la cellule de protection de l’enfance, ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de Soutien au Système de Protection de l’Enfance (PSPS). Lancé depuis 2024, il vise à renforcer les capacités des acteurs institutionnels, notamment les Comités Départementaux de Protection de l’Enfance (CDPE).

Cette coopération triangulaire entre le Sénégal, l’Espagne et le Maroc repose sur un partage d’expériences et de bonnes pratiques, avec une attention particulière portée à la gouvernance et à l’efficacité des dispositifs de protection à l’échelle territoriale.

Le Maroc comme modèle inspirant

Au cœur des échanges, le modèle marocain a suscité un vif intérêt. Reconnu pour son approche dynamique en matière de prise en charge des enfants vulnérables, il sert aujourd’hui de référence pour améliorer les mécanismes sénégalais.

« Nous avons vu des expériences très enrichissantes au Maroc que nous allons adapter au contexte sénégalais », ont souligné plusieurs acteurs engagés dans le projet, insistant sur l’importance de la mutualisation des efforts pour une prise en charge holistique des enfants.

Des actions concrètes sur le terrain

Le programme ne se limite pas aux échanges institutionnels. Il prévoit également des actions concrètes telles que :

Le renforcement des capacités des acteurs locaux

La réhabilitation de centres de prise en charge

L’équipement de structures d’accueil comme le centre « Kindy » à Dakar

Le soutien aux centres spécialisés, dont « Enfant Soleil » à Thiès

La visite de la délégation internationale dans ce centre a permis de constater les réalités du terrain et de mieux cerner les besoins spécifiques des enfants pris en charge.

Une mobilisation internationale pour une cause universelle

Pour les partenaires marocains, cette initiative s’inscrit dans une vision globale. « La protection de l’enfance est un défi mondial qui nécessite une forte mobilisation des États, des institutions et des partenaires », a déclaré un responsable marocain présent lors de la visite.

Il a également insisté sur la nécessité d’un engagement accru des autorités publiques, estimant que « les familles ne peuvent à elles seules faire face à ces défis sans un accompagnement solide de l’État ».

L’engagement des autorités locales salué

La délégation a également rencontré les autorités administratives locales, notamment le gouverneur et le préfet de Thiès, dont l’implication dans la protection de l’enfance a été fortement saluée.

Ces échanges ont permis de renforcer les perspectives de collaboration et de consolider les bases d’une action concertée en faveur du bien-être des enfants.

Vers un système de protection plus inclusif

Au-delà des actions immédiates, ce partenariat ouvre la voie à une transformation durable du système de protection de l’enfance au Sénégal. L’objectif est clair : garantir une prise en charge efficace, adaptée et inclusive pour tous les enfants, en particulier les plus vulnérables.

Une ambition qui repose sur une coopération sincère et une volonté partagée de bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.

📞 Rédaction : 77 531 25 79

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Source : éléments recueillis sur le terrain et déclarations des acteurs du programme :contentReference[oaicite:0]{index=0}