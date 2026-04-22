Grand Yoff sous tension : un gang force des victimes à vider leurs comptes Mobile Money

Contrairement aux braquages classiques, ces individus ne cherchent plus uniquement de l’argent liquide. Leur objectif est désormais numérique. Les victimes sont contraintes d’utiliser leur téléphone pour effectuer des transferts via Mobile Money. Une méthode rapide, discrète et difficilement traçable dans l’immédiat.





Les témoignages recueillis évoquent des attaques brèves mais marquantes. Les agresseurs agissent en groupe, choisissent leurs cibles avec précision et exploitent les zones peu éclairées. En quelques minutes, l’opération est terminée.





Face à cette situation, les forces de l’ordre ont intensifié leurs patrouilles. Une intervention menée à la Cité Millionnaire a permis l’interpellation de plusieurs suspects. Une avancée saluée par les riverains, même si la peur reste palpable.





Au-delà des faits, cette affaire révèle une mutation du banditisme : plus stratégique, plus technologique, et parfois moins visible, mais tout aussi déstabilisante pour les populations.

