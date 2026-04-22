Menu
L'Actualité au Sénégal

Grand Yoff sous tension : un gang force des victimes à vider leurs comptes Mobile Money


Rédigé le Jeudi 23 Avril 2026 à 14:16 | Lu 49 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À la tombée de la nuit, certaines rues de Grand Yoff changent de visage. L’ambiance se fait plus lourde, les déplacements plus prudents. Depuis plusieurs jours, une série d’agressions ciblées inquiète les habitants. Au cœur de ce phénomène : un gang organisé, dont le mode opératoire marque une évolution préoccupante de la criminalité urbaine.


Grand Yoff sous tension : un gang force des victimes à vider leurs comptes Mobile Money

Contrairement aux braquages classiques, ces individus ne cherchent plus uniquement de l’argent liquide. Leur objectif est désormais numérique. Les victimes sont contraintes d’utiliser leur téléphone pour effectuer des transferts via Mobile Money. Une méthode rapide, discrète et difficilement traçable dans l’immédiat.
 

Les témoignages recueillis évoquent des attaques brèves mais marquantes. Les agresseurs agissent en groupe, choisissent leurs cibles avec précision et exploitent les zones peu éclairées. En quelques minutes, l’opération est terminée.
 

Face à cette situation, les forces de l’ordre ont intensifié leurs patrouilles. Une intervention menée à la Cité Millionnaire a permis l’interpellation de plusieurs suspects. Une avancée saluée par les riverains, même si la peur reste palpable.
 

Au-delà des faits, cette affaire révèle une mutation du banditisme : plus stratégique, plus technologique, et parfois moins visible, mais tout aussi déstabilisante pour les populations.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags