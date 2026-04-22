Thiès : Barthélémy Dias et Mohamed Massaly scellent une alliance politique et appellent à une alternative crédible

Thiès – La scène politique thiessoise s’est animée avec la visite de Barthélémy Dias chez Mohamed Massaly. Une rencontre marquée par un discours offensif du maire de Dakar, qui a appelé à l’unité des forces politiques et sociales pour construire une alternative crédible face au régime en place.

Une tournée nationale à forte portée politique

Accompagné de ses collaborateurs, Barthélémy Dias s’inscrit dans le cadre d’une tournée politique nationale entamée depuis plusieurs mois à travers les régions, départements et communes du Sénégal. L’objectif, selon lui, est double : faire connaître le mouvement « Sénégal Bi Ñu Bokk » (le Sénégal en commun) et s’enquérir des conditions de vie des populations.

« Partout où nous passons, nous constatons le désespoir, la désillusion et parfois même un sentiment de trahison chez les Sénégalais », a-t-il déclaré devant ses hôtes.

Une union affichée avec Mohamed Massaly

Reçu par Mohamed Massaly, Barthélémy Dias a salué l’engagement de ce dernier et de ses compagnons, tout en lançant un appel à la convergence des forces. Cette rencontre marque un rapprochement politique notable à Thiès, dans un contexte de recomposition de l’opposition.

L’ex édile de Dakar a insisté sur la nécessité de fédérer les énergies, au-delà des clivages traditionnels, pour faire face aux défis actuels du pays.

Un discours sévère contre le régime en place

Dans une sortie sans concession, Barthélémy Dias a vivement critiqué les autorités actuelles, qu’il qualifie d’« incompétentes » et « sans vision ». Selon lui, le pouvoir en place ne repose que sur « le mensonge et la manipulation ».

« Ceux qui sont actuellement au pouvoir, ce n’est qu’une question de temps. Ils sont incapables de conduire ce pays vers des lendemains meilleurs », a-t-il martelé.

Il estime par ailleurs que l’opposition ne doit pas perdre son temps à s’opposer frontalement au régime, mais plutôt se concentrer sur la construction d’une alternative solide, crédible et durable.

Construire une alternative pour l’avenir

Barthélémy Dias a appelé à une mobilisation large incluant les forces politiques, syndicales, la société civile et la jeunesse. Il a fixé un cap clair : s’organiser dans les 36 prochains mois pour proposer une offre politique capable de répondre aux attentes des Sénégalais.

« Nous devons travailler à être une alternative fiable, viable et durable pour toutes les générations », a-t-il insisté.

Dans son intervention, il a également rendu hommage aux anciens présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall, reconnaissant leurs qualités d’hommes d’État et leurs bilans respectifs, en contraste avec la situation actuelle qu’il juge préoccupante.

Thiès, nouveau théâtre des enjeux politiques

Cette rencontre entre Barthélémy Dias et Mohamed Massaly confirme le rôle stratégique de Thiès dans le jeu politique national. La ville apparaît de plus en plus comme un point de convergence des ambitions politiques et des dynamiques de recomposition de l’opposition.

À travers cet appel à l’unité et à la responsabilité, les deux leaders entendent peser dans les échéances à venir et contribuer à redessiner le paysage politique sénégalais.

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