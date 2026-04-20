Thiès : le FDR en conclave chez Idrissa Seck pour préparer une Assemblée générale décisive

La scène politique thiessoise s’anime à nouveau. En prélude à une Assemblée générale stratégique prévue le 25 avril 2026, le Front pour la Défense de la République (FDR) a tenu un conclave majeur à Thiès, au siège du parti Rewmi d’Idrissa Seck, dans une dynamique de remobilisation de l’opposition locale.

Un conclave stratégique au cœur de la cité du Rail

La ville de Thiès a accueilli, les 18 et 19 avril 2026, une importante rencontre politique du Front pour la Défense de la République (FDR). Organisé au siège du parti Rewmi d’Idrissa Seck, ce conclave s’inscrit dans les préparatifs de l’Assemblée générale départementale annoncée pour le samedi 25 avril prochain.

Durant deux jours, les responsables de la coalition se sont retrouvés dans la capitale du rail, marquant ainsi une étape importante dans la structuration de l’opposition à l’échelle locale.

Une mobilisation des forces politiques et citoyennes

Les travaux ont été présidés par l’ancien ministre Yankhoba Diatara, avec la participation des coordinateurs des partis politiques et mouvements citoyens membres du FDR.

L’objectif principal de cette rencontre était de renforcer les liens entre les différentes composantes de la coalition, d’harmoniser les positions et de jeter les bases d’une stratégie commune en vue des prochaines échéances politiques.

Cette concertation a également permis d’instaurer un cadre d’échanges directs entre les leaders, dans une logique d’unité et de cohésion face aux défis politiques actuels.

Vers une dynamique unitaire de l’opposition à Thiès

Au-delà des discussions d’organisation, ce conclave traduit une volonté affirmée de redynamiser l’opposition dans le département de Thiès.

Dans un contexte politique national marqué par des recompositions et des enjeux majeurs, le FDR cherche à consolider ses bases locales en fédérant ses différentes sensibilités autour d’un projet commun.

Cette démarche intervient alors que Thiès, ville stratégique sur le plan politique, continue de jouer un rôle central dans les équilibres nationaux.

Une Assemblée générale très attendue le 25 avril

Tous les regards sont désormais tournés vers l’Assemblée générale départementale du 25 avril 2026, qui devrait constituer un tournant pour le FDR à Thiès.

Cette rencontre à venir pourrait permettre à la coalition de clarifier ses orientations politiques, de renforcer son ancrage territorial et d’afficher une unité susceptible de peser dans le débat politique national.

Thiès, épicentre des recompositions politiques

Avec ce conclave organisé chez Idrissa Seck, figure majeure de la scène politique sénégalaise et ancien Premier ministre, Thiès confirme une fois de plus son statut de place forte politique.

Dans une période marquée par une intense activité politique à travers le pays, la capitale du rail s’impose comme un véritable laboratoire des dynamiques de l’opposition.

Une séquence politique à suivre de près

À quelques jours d’une Assemblée générale décisive, le FDR affiche ainsi ses ambitions à Thiès : structurer, fédérer et peser davantage dans le jeu politique national.

Reste maintenant à savoir si cette dynamique unitaire se traduira concrètement sur le terrain politique dans les prochaines semaines, dans un contexte où chaque mouvement, chaque prise de position et chaque rassemblement peuvent compter.

— Thiesinfo