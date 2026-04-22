Menu
L'Actualité au Sénégal

Internat religieux : cinq interpellations dans une affaire sensible impliquant des mineurs


Rédigé le Jeudi 23 Avril 2026 à 14:18 | Lu 52 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire d’une grande sensibilité secoue actuellement un internat religieux. Cinq personnes ont été interpellées à la suite de signalements concernant des faits impliquant des mineurs.


Internat religieux : cinq interpellations dans une affaire sensible impliquant des mineurs

Les premières informations évoquent des comportements jugés graves, ayant conduit à l’ouverture d’une enquête approfondie. Les autorités compétentes se sont saisies du dossier, et les investigations se poursuivent dans la discrétion.
 

L’émotion est particulièrement forte au sein de la communauté. Les établissements religieux, souvent perçus comme des espaces de confiance et d’éducation, se retrouvent ici au centre d’une affaire qui soulève de nombreuses interrogations.
 

Ce type de dossier rappelle l’importance de renforcer les mécanismes de protection des enfants, quel que soit le cadre dans lequel ils évoluent.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags