Thiès : santé, sport et mobilisation nationale au cœur de la 2e randonnée du club Randoulène

« Le sport est le premier instant de la santé »

Dès les premières interventions, le ton a été donné. Présent à cette randonnée, Dr Papis Ndoye, médecin du sport a tenu à rappeler avec insistance le rôle fondamental de l’activité physique dans la prévention des maladies.



« Le sport, c’est le premier instant de la santé », a-t-il martelé, soulignant qu’il était venu personnellement soutenir cette initiative et promouvoir les bienfaits de la pratique sportive.



Au-delà de la santé physique, il a également insisté sur les valeurs éducatives que véhicule le sport, saluant le courage et l’engagement des organisateurs pour avoir porté un tel projet à Thiès.



Une mobilisation nationale autour d’une fête de la randonnée

Dans leurs différentes déclarations, les organisateurs ont décrit cette deuxième édition comme une véritable fête nationale de la randonnée. Des clubs venus de Dakar, de la Petite Côte et de la région de Thiès ont répondu présents, illustrant l’ampleur prise par cette initiative.



« C’est un événement, une fête que nous organisons chaque année au mois d’avril », ont-ils expliqué, insistant sur la dimension fédératrice de cette rencontre sportive.



La présence de plus d’une trentaine de clubs a été particulièrement mise en avant, preuve selon eux d’un intérêt croissant pour cette discipline accessible à tous.



Des partenaires salués pour leur engagement décisif

Au cœur des déclarations, un hommage appuyé a été rendu aux partenaires ayant accompagné l’événement. Les organisateurs ont cité nommément :



FKS , partenaire leader

, partenaire leader Crédit Mutuel du Sénégal

SIM Ciment d’Afrique

PAMECAS

SUNU ASSURANCE BANK

TOSTAN

DELEGUE REGIONAL SENELEC THIES

CENTRE PERFECTIONNEMENT SENELEC

SAPROLAIT

FOHUM PARTENAIRE CHINOIS, RTS

« Sans eux, cet événement n’aurait pas connu un tel succès », ont-ils reconnu, tout en remerciant également l’ensemble des soutiens qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cette randonnée.



La randonnée, une “source de vitalité” pour les populations

Prenant la parole, le président du club organisateur a insisté sur le message central de cette édition : inciter les Sénégalais à pratiquer davantage la randonnée.



« C’est une véritable source de vitalité. Elle donne de l’énergie, elle rapproche les gens et elle est bénéfique pour le corps et l’esprit », a-t-il expliqué.



Selon lui, cette discipline simple et accessible constitue un levier important pour améliorer la santé des populations, notamment face à des maladies comme le diabète, l’hypertension ou encore certains cancers.



Un appel à l’unité pour développer le sport au Sénégal

Plusieurs intervenants ont également lancé un appel à une meilleure collaboration entre les acteurs du sport, afin de renforcer la pratique de la randonnée au niveau national.



« Il faut travailler ensemble pour développer le sport en général et la randonnée en particulier », ont-ils plaidé.



Pour eux, cette dynamique collective est essentielle pour faire de la randonnée un véritable outil de santé publique et de cohésion sociale.



Autorités et forces de sécurité remerciées

Dans leurs propos, les organisateurs n’ont pas manqué de saluer l’implication des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité, notamment le préfet, la police et les sapeurs-pompiers, pour leur accompagnement dans l’organisation et la sécurisation de l’événement.



Thiès, vitrine d’un sport accessible et fédérateur

À travers cette deuxième édition, Thiès confirme son rôle de pôle majeur des initiatives sportives à dimension sociale. Portée par une forte mobilisation et des messages clairs, la randonnée du club Randoulène s’impose progressivement comme un rendez-vous incontournable.



Entre santé, solidarité et engagement citoyen, l’événement trace les contours d’un Sénégal où le sport devient un véritable levier de transformation sociale.



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