Menu
L'Actualité au Sénégal

THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 28 FEVRIER AU 7 MARS 2026


Rédigé le Vendredi 27 Février 2026 à 20:58 | Lu 43 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 28 FEVRIER AU 7 MARS 2026
  • Dadyba : Tél : 78 957 78 78, Rond Point Zac en face Grande mosquée de la Zac
  • Serigne Saliou Thiam : Tél : 33 954 15 57,Rond Point Mbour 1 près de la boulangerie industrielle
  • Lat-Dior : Tél : 33 951 14 37, Rond Point Diakhao
  • Mame Asta Walo : Tél : 33 951 86 76, Route de Fandène après la boulangerie Keur Issa
  • Camp : Tél : 33 951 12 86, Face camp Tropical
  • Randoulène : Tél : 77 615 27 36, Carrefour Nietty Kaad, Grand Thiès



Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 20 Février 2026 - 21:23 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 21 AU 28 FEVRIER 2026

Vendredi 6 Février 2026 - 21:17 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 07 AU 14 FEVRIER 2026

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags