- Dadyba : Tél : 78 957 78 78, Rond Point Zac en face Grande mosquée de la Zac
- Serigne Saliou Thiam : Tél : 33 954 15 57,Rond Point Mbour 1 près de la boulangerie industrielle
- Lat-Dior : Tél : 33 951 14 37, Rond Point Diakhao
- Mame Asta Walo : Tél : 33 951 86 76, Route de Fandène après la boulangerie Keur Issa
- Camp : Tél : 33 951 12 86, Face camp Tropical
- Randoulène : Tél : 77 615 27 36, Carrefour Nietty Kaad, Grand Thiès
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 28 FEVRIER AU 7 MARS 2026
Rédigé le Vendredi 27 Février 2026 à 20:58 | Lu 43 fois Rédigé par Babacar DIOUF
