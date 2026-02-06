- Keur Massamba Guèye : Tél : 33 904 04 03, Fahu derrière Keur Naarby, Route Ecole La Lumière
- Thierno A. M. Sakho : Tél : 33 951 65 89, Rocade Sud robinet Bagarre Cité Senghor
- Rail : Tél : 33 951 10 71, Avenue Léopold Sédar Senghor
- Mame Diarra Bousso : Tél : 33 951 11 65, Route de Mbour en face Poste de santé Mbour 1
- François Xavier Ndione : Tél : 33 951 46 13, Face hôpital Saint Jean De Dieu
- Keur Mor Diakher : Tél : 33 951 10 45, Avenue Medina Fall angle Mor Diakher face bureau de Poste
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Thiès accueillera la Fête de l’Indépendance 2026 : l’appel solennel d’Ibrahima Macodou Fall à l’engagement citoyen 06/02/2026 Crise de l’insalubrité et factures impayées dans les écoles : Le Mouvement « Thiès d’Abord » interpelle l’État face à la faillite des municipalités. 05/02/2026 Santé numérique : iCare lance la première plateforme de télémédecine 100 % sénégalaise 05/02/2026 Thiès : pourquoi parler d’un hôpital “en agonie” ne reflète pas la réalité 04/02/2026 COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU MOUVEMENT THIÈS D’ABORD 29/01/2026
L'Actualité au Sénégal
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 07 AU 14 FEVRIER 2026
Rédigé le Vendredi 6 Février 2026 à 21:17 | Lu 37 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Vendredi 30 Janvier 2026 - 20:28 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 31 JANVIER AU 07 FEVRIER 2026
|
Vendredi 23 Janvier 2026 - 21:22 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 24 AU 31 JANVIER 2026
Actualité à Thiès
Délocalisation du 4 avril 2026 à Thiès : le maire salue un « moment de réconciliation avec la République »
Lat Soukabé Fall - 04/02/2026 - 0 Commentaire
Le maire de Thiès s’est prononcé, ce mardi 3 février 2026, lors d’une conférence de presse, sur la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de délocaliser la célébration de la...
Destruction de la fresque de Thiès : Ousmane Diop interpelle fermement la mairie
Lat Soukabé Fall - 26/01/2026 - 0 Commentaire
Actualités
DISCOM : rencontre stratégique avec les partenaires socio-économiques et institutionnels à l’UIDT de Thiès
Lat Soukabé Fall - 06/02/2026 - 0 Commentaire
L’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) a organisé une importante rencontre avec les partenaires socio-économiques et institutionnels dans le cadre du Projet DISCOM (Distribution des produits et...
Keur Massar : dix personnes interpellées dans une affaire de recrutement frauduleux
Rédaction - 06/02/2026 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com