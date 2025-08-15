Menu
L'Actualité au Sénégal

THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 16 AU 23 AOUT 2025


Rédigé le Vendredi 15 Août 2025 à 22:37 | Lu 50 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 16 AU 23 AOUT 2025
  • Fatima Sassy Dieng : tél : 33 901 26 33, Grand standing en école Sainte Bernadette
  •  Moussanté : Tél : 33 951 85 92, Marché Moussanté face Total
  •  Parcelloise : Tél : 33 954 12 81, Parcelles Unité 01 face terrain Dioung Cité Lamy
  • Rond Point Nguinth : Tél : 33 951 24 04, Route de Saint-Louis face station Total
  • Cheikh Ahmet Tidiane Chérif : Tél : 33 954 22 34, Silmang route de Tassette près poste de santé
  • Mame Maram Diakhaté Seck : Tél : 33 951 27 00, Rond Point Normandie à Grand Thies
 
 



Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 8 Août 2025 - 23:37 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 09 AU 12 AOUT 2025

Samedi 2 Août 2025 - 00:13 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 02 AU 09 AOUT 2025

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags