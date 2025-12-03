- Sokhna Fatou Gaye : Tél : 77 444 96 92, Deux voies de la ZAC Thiappong à côté du CEDAF
- El Hadji Abdoul Aziz Sy : Tél 33 951 48 30, Avenue Caen près de l’école EFI Germaine Le Goff
- Mor Bakhé : Tél : 33 952 09 39, Face Police Parcelles Assainies Unité 1
- Baye Masse : Tél : 33 954 28 58, Tally Keur Cheikh en face de la Mosquée
- Moussa Kane Diallo ; Tél : 33 950 41 99, Terminus Hersent face station SGF route de Khombole
- Diarama : Tél : 33 951 11 82, Angle Serigne Fallou
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 13 AU 20 DECEMBRE 2025
Rédigé le Vendredi 12 Décembre 2025 à 20:36 | Lu 46 fois Rédigé par Babacar DIOUF
