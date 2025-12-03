Menu
L'Actualité au Sénégal

THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 06 AU 13 DECEMBRE 2025


Rédigé le Vendredi 5 Décembre 2025 à 21:21



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 06 AU 13 DECEMBRE 2025
  • Lysou Gaye : tél : 70 105 49 60, Hersent Cité Khadim à 100 m station Jahoil route de Khombole
  • De La Mairie : Tél : 33 954 27 02, Avenue Malick Sy en face du Tribunal
  • Mame Awa Ndiaye : Tél : 33 951 69 00, Route de Mbour après antenne émetteur avenue station Touba Oil
  • Jikké : Tél : 33 951 17 48, Route de Takhikao
  • Mame Birama Mbaye : Tél : 33 952 33 96, Route de Base pépinière Diakhao
  • Thiessoise : Tél : 33 951 21 00, Rocade Sud Concorde



