Vendredi 12 Septembre 2025



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 13 AU 20 SEPTEMBBRE 2025
  • Albert Faye : Tél : 33 954 24 94, Médina Fall 2 en face du Lycée
  • Hersent La Renaissance : Tél : 33 951 32 19, Route de Khombole
  • Aynina Fall : Tél : 33 952 22 52, Aynina Fall derrière la Mairie
  • Bakhe Yaye Mame Adama : Tél : 33 951 16 26, Boulevard Zac Nguinth Immeuble Cosefcom
  • Serigne Babacar Sy : Tél : 33 951 23 31, Quartier Fayou Mbédou Gouverneur
  • Lycée : Tél : 33 951 46 50, Face Station Shell Lycée



