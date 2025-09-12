- Albert Faye : Tél : 33 954 24 94, Médina Fall 2 en face du Lycée
- Hersent La Renaissance : Tél : 33 951 32 19, Route de Khombole
- Aynina Fall : Tél : 33 952 22 52, Aynina Fall derrière la Mairie
- Bakhe Yaye Mame Adama : Tél : 33 951 16 26, Boulevard Zac Nguinth Immeuble Cosefcom
- Serigne Babacar Sy : Tél : 33 951 23 31, Quartier Fayou Mbédou Gouverneur
- Lycée : Tél : 33 951 46 50, Face Station Shell Lycée
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 13 AU 20 SEPTEMBBRE 2025
Rédigé le Vendredi 12 Septembre 2025 à 23:06 | Lu 35 fois Rédigé par Babacar DIOUF
