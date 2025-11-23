Menu
L'Actualité au Sénégal

THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 29 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE 2025


Rédigé le Vendredi 28 Novembre 2025 à 20:17



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 29 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE 2025
  • Keur Massamba Guèye : Tél : 33 904 04 03, Fahu derrière Keur Naarby, Route Ecole La Lumière
  • Thierno A. M. Sakho : Tél : 33 951 65 89, Rocade Sud robinet Bagarre Cité Senghor
  • Rail : Tél : 33 951 10 71, Avenue Léopold Sédar Senghor
  •  Mame Diarra Bousso : Tél : 33 951 11 65, Route de Mbour en face Poste de santé Mbour 1
  • François Xavier Ndione : Tél : 33 951 46 13, Face hôpital Saint Jean De Dieu
  • Keur Mor Diakher : Tél : 33 951 10 45, Avenue Medina Fall angle Mor Diakher face bureau de Poste



