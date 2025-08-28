- Cayor : tél : 33 952 03 03, Rue Sans Soleil
- Mame Boucar : Tél : 33 951 12 56, Mbour 1 hôpital Barthymée
- Yaye Bintou Diédhiou : Tél : 33 951 95 50, Hersent face Grande Mosquée Taly Kheulgui
- Emmanuel CH Guèye Ngazobil : Tél : 33 951 00 20, Kawasara Fall près du Rail route de Saint-Louis
- Thiès None Khady Alassane Cissé : Tél : 30 102 96 75, Thiès None angle Poste de Santé
- Khadimoul Moustapha : Tél : 33 953 42 00, A côté de la clinique Coumba
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
🚨 Vols de batteries de voitures à Fahu : Un suspect activement recherché 28/08/2025 Plan Sénégal Émergent 2050 : Magueye Badiane et les Femmes Leaders unissent leurs forces pour un développement inclusif et souverain 28/08/2025 Thiès : Le ministre Birame Soulèye Diop au chevet des sinistrés après de fortes inondations 24/08/2025 Thiès – 500 artisans sénégalais bénéficient du programme Élan Ci Artisanat pour l'inclusion financière et numérique 23/08/2025 Foncier au Sénégal : Que s’est-il vraiment passé ? Pour la mémoire collective, le droit à l’information, la transparence, et pour que cela ne se reproduise plus. Par Habib Vitin 22/08/2025
L'Actualité au Sénégal
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 06 AU 13 SEPTEMBBRE 2025
Rédigé le Vendredi 5 Septembre 2025 à 23:18 | Lu 45 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Samedi 30 Août 2025 - 11:04 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 3O AOUT AU 06 SEPTEMBBRE 2025
|
Samedi 23 Août 2025 - 15:57 Pharmacie de Garde à Thiès
Actualité à Thiès
Thiès : Le mouvement "Thiès d’abord" soutient l’éducation et les sinistrés des inondations
Lat Soukabé Fall - 26/08/2025 - 0 Commentaire
Le mouvement citoyen "Thiès d’abord", conduit par son président Habib Vitain, poursuit son engagement au service de la jeunesse et des populations locales. Plus de 150 élèves bénéficient actuellement...
Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté
Rédaction - 06/08/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal mène 2-0 contre le Soudan à la pause
Rédaction - 05/09/2025 - 0 Commentaire
Au stade Me Abdoulaye Wade, les Lions de la Teranga mènent 2-0 face au Soudan à la mi-temps, grâce aux buts de Kalidou Koulibaly et Pape Matar Sarr. L’équipe nationale du Sénégal a pris...
Gamou 2025 : 270 victimes prises en charge par les sapeurs-pompiers, dont 7 décès
Rédaction - 05/09/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com