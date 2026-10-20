THIÈS : MBAAXANE 2.0, UN AN APRÈS, YANKOBA DIATTARA VEUT FAIRE ÉMERGER LES TALENTS DU FOOTBALL

À Thiès, le football représente pour de nombreux jeunes une passion, un rêve et un espoir de réussite. Mais entre le talent, les possibilités de progression et l’accès aux recruteurs, le chemin peut être long. C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet Mbaxane 2.0, porté par Yankoba Diattara, ancien ministre des Sports, autour de l’ASC Mbaaxaan, une équipe évoluant en Division régionale.



Lancé en octobre 2025, ce programme entend contribuer à la détection des jeunes talents locaux, tout en leur ouvrant des perspectives de formation et d’insertion socio-économique. Sa particularité est de ne pas limiter ses ambitions aux résultats obtenus sur le terrain. Il s’agit également de réfléchir à la manière dont le sport peut aider les jeunes à préparer leur avenir.



Le projet a célébré son premier anniversaire en octobre 2026. Cette étape permet de mettre en lumière une démarche qui vise à rapprocher les jeunes footballeurs des opportunités de détection, tout en intégrant les questions d’éducation, de formation et d’employabilité.





L’ASC Mbaaxaan au cœur d’une nouvelle dynamique

Quatre visites de recruteurs par an pour détecter les talents

Donner une chance aux jeunes footballeurs de Thiès

Le sport-études pour préparer l'avenir

L'employabilité, un enjeu au-delà des terrains

Un an après le lancement, un bilan à consolider

Faire du football un levier de développement social

Avec Mbaxane 2.0, Yankoba Diattara entend donner une nouvelle dimension à l’ASC Mbaaxaan. L’objectif est de faire du club un cadre de détection, d’encadrement et de valorisation des jeunes joueurs, au-delà de sa participation aux compétitions régionales.Dans le football moderne, la progression d’un joueur dépend de plusieurs facteurs : la qualité de l’encadrement, les conditions d’entraînement, la discipline, l’expérience acquise en compétition et la possibilité d’être observé par des recruteurs.Pour de nombreux jeunes évoluant dans les clubs locaux, l’accès à ces opportunités reste un enjeu majeur. Certains possèdent des qualités techniques et physiques intéressantes, mais ne disposent pas toujours de la visibilité nécessaire pour attirer l’attention de structures plus ambitieuses.Le projet Mbaxane 2.0 entend contribuer à réduire cette distance entre les talents locaux et les possibilités de progression. En plaçant la détection au centre de sa démarche, l’initiative ambitionne de renforcer le rôle de l’ASC Mbaaxaan dans le développement du football à Thiès.L’un des axes importants du dispositif repose sur l’organisation de. Cette orientation vise à multiplier les occasions pour les jeunes footballeurs de montrer leurs qualités et de se faire remarquer par des professionnels du recrutement sportif.Pour un joueur évoluant au niveau régional, être observé par un recruteur peut représenter une opportunité importante. Ces professionnels peuvent s’intéresser à différents aspects du jeu : la maîtrise technique, la vision, le placement, la compréhension tactique, la condition physique, la discipline et la capacité à évoluer au sein d’un collectif.La programmation de quatre visites annuelles permet d'envisager plusieurs moments d'observation au cours de l'année. Cette régularité peut donner aux joueurs davantage d'occasions de démontrer leurs progrès et de valoriser leur potentiel.Elle peut également encourager les jeunes à maintenir une bonne discipline de travail, à prendre les entraînements au sérieux et à poursuivre leurs efforts même lorsqu'ils ne sont pas immédiatement retenus.Toutefois, la présence de recruteurs ne garantit pas automatiquement un recrutement. Les décisions dépendent des besoins des clubs, du niveau des joueurs, de leur âge, de leur potentiel et des possibilités qui existent au moment des évaluations.L'enjeu est donc de créer des conditions favorables à la détection et de prévoir un accompagnement pour les joueurs qui pourraient susciter l'intérêt des recruteurs. Le suivi après les visites sera essentiel pour transformer une éventuelle prise de contact en perspective sportive concrète.La détection des talents constitue le cœur sportif de Mbaxane 2.0. À travers les tests et les évaluations, le projet ambitionne d'identifier les jeunes disposant des aptitudes nécessaires pour progresser et envisager de nouveaux horizons.Dans une ville comme Thiès, où le football occupe une place importante dans la vie de nombreux quartiers, les talents peuvent émerger de différents environnements. Encore faut-il leur permettre d'être repérés, évalués dans de bonnes conditions et accompagnés dans leur progression.La mise en place d'un cadre de détection peut contribuer à donner davantage de visibilité aux jeunes joueurs. Elle souligne également le rôle des éducateurs, des entraîneurs et des dirigeants de clubs dans la préparation des futurs talents.Au-delà des qualités individuelles, l'évaluation d'un joueur doit tenir compte de son comportement, de sa capacité à apprendre, de son engagement collectif et de sa régularité. Le talent constitue un point de départ, mais le travail et l'encadrement restent indispensables pour progresser.En multipliant les occasions d'observation grâce aux quatre visites annuelles de recruteurs, Mbaxane 2.0 entend inscrire la détection dans une démarche suivie plutôt que dans une opération ponctuelle.La dimension éducative distingue également le projet Mbaxane 2.0. L'initiative associe la pratique sportive à la formation, avec l'ambition de permettre aux jeunes de développer leurs capacités sur le terrain sans négliger leur avenir scolaire et professionnel.Une carrière dans le football professionnel reste incertaine, même pour les joueurs les plus prometteurs. La concurrence est forte et les parcours peuvent être interrompus par des blessures, des difficultés sportives ou l'absence d'opportunités.Dans ces conditions, la formation représente un élément essentiel de l'accompagnement des jeunes. Elle permet de préparer différentes possibilités d'avenir et d'éviter que toutes les perspectives reposent uniquement sur la réussite sportive.L'approche sport-études encourage ainsi une vision globale du développement du jeune joueur. La progression technique et physique doit pouvoir s'accompagner de l'acquisition de connaissances et de compétences utiles dans la vie quotidienne.Pour les familles et les encadreurs, cette dimension rappelle que la réussite d'un jeune ne se mesure pas uniquement à ses performances footballistiques, mais également à sa capacité à construire un parcours équilibré.Mbaxane 2.0 entend également faire du sport un moyen de préparer les jeunes à la vie professionnelle. L'employabilité figure parmi les ambitions du projet, qui cherche à associer les aptitudes acquises dans la pratique sportive à des perspectives d'insertion socio-économique.Le football apprend notamment la discipline, la ponctualité, le respect des règles, le travail en équipe, la persévérance et la gestion des efforts. Ces qualités peuvent être utiles dans différents environnements professionnels.Cependant, leur valorisation nécessite aussi des formations adaptées, un accompagnement et des débouchés concrets. La création de passerelles avec des structures de formation ou des acteurs économiques pourrait contribuer à renforcer cette dimension du programme.L'objectif est de permettre aux jeunes d'envisager plusieurs trajectoires. Certains pourront poursuivre leur progression dans le football, tandis que d'autres pourront s'orienter vers des formations et des métiers correspondant à leurs aptitudes.Cette approche élargit la portée du projet : le football devient non seulement un espace de compétition, mais également un cadre d'apprentissage et un possible levier d'insertion.Le premier anniversaire de Mbaxane 2.0, célébré en octobre 2026, constitue une étape symbolique pour cette initiative portée par Yankoba Diattara autour de l'ASC Mbaaxaan.Après une année d'existence, l'attention se porte sur la capacité du programme à concrétiser ses ambitions. L'organisation des quatre visites de recruteurs par an, le suivi des jeunes détectés, la qualité de l'encadrement et les possibilités de formation seront des éléments importants pour apprécier sa portée.Plusieurs indicateurs pourraient permettre d'évaluer les résultats : le nombre de joueurs testés, les profils repérés, les éventuelles opportunités obtenues auprès de clubs, la progression des bénéficiaires et les actions menées en matière de formation et d'employabilité.Le bilan chiffré de cette première année, notamment le nombre de jeunes concernés et les éventuels recrutements réalisés, reste à préciser. Ces informations permettraient de mesurer plus concrètement les résultats obtenus depuis le lancement.Pour les responsables du projet, le défi consiste à inscrire cette dynamique dans la durée et à transformer les ambitions affichées en opportunités concrètes pour la jeunesse thiessoise.À travers Mbaxane 2.0, Yankoba Diattara porte une vision du football qui dépasse les résultats sportifs. Le projet entend contribuer à la détection des talents, à la formation des jeunes et à leur préparation à la vie professionnelle.Les quatre visites annuelles de recruteurs constituent un élément central de cette ambition, puisqu'elles visent à multiplier les possibilités d'observation et de repérage des joueurs. Leur efficacité dépendra toutefois de la qualité de l'organisation, de la pertinence des évaluations et du suivi proposé aux jeunes après chaque visite.À Thiès, l'initiative remet ainsi en lumière un enjeu majeur pour le sport local : offrir aux jeunes talentueux des possibilités de progression tout en leur permettant de préparer leur avenir au-delà des terrains.