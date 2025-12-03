Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Syrie : les États-Unis lancent de lourdes frappes contre l’État islamique après une attaque meurtrière


Rédigé le Samedi 20 Décembre 2025 à 10:13 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les États-Unis ont mené, vendredi 19 décembre, une vaste opération militaire en Syrie contre des positions du groupe État islamique (EI), en représailles à une attaque ayant coûté la vie à deux soldats américains et à un interprète civil une semaine plus tôt. L’annonce a été faite par le président Donald Trump, qui a promis des « représailles très lourdes » contre l’organisation jihadiste.


Syrie : les États-Unis lancent de lourdes frappes contre l’État islamique après une attaque meurtrière

Dans un message publié sur Truth Social, le président américain a affirmé que les forces américaines frappaient « très fort » les bastions de l’EI. Peu après, le Pentagone a confirmé le lancement d’une opération qualifiée de « massive », visant à détruire les combattants, les infrastructures et les arsenaux du groupe terroriste.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), au moins cinq membres de l’État islamique ont été tués lors des frappes. Parmi eux figurerait le chef d’une cellule spécialisée dans l’utilisation de drones, éliminé dans la province orientale de Deir ez-Zor. L’ONG précise que ces frappes constituent une réponse directe à l’attaque du 13 décembre, attribuée à l’EI, qui avait visé des forces américaines déployées en Syrie.

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) indique que plus de 70 cibles ont été frappées dans plusieurs régions du centre de la Syrie. L’opération, débutée à 16 heures (heure de Washington), a mobilisé d’importants moyens militaires : avions de chasse F-15, avions d’attaque A-10, hélicoptères Apache, lance-roquettes HIMARS, ainsi qu’un appui aérien jordanien. Plus de 100 munitions de précision ont été utilisées.

Les frappes ont notamment visé la région de Palmyre, théâtre de l’attaque meurtrière du 13 décembre, mais aussi des zones désertiques autour de Raqqa et de Deir ez-Zor, où des cellules dormantes de l’EI demeurent actives.

Dans un communiqué publié sur le réseau X, le ministère syrien des Affaires étrangères a réaffirmé son engagement à combattre l’État islamique et à empêcher toute implantation durable du groupe sur le territoire syrien, sans mentionner explicitement les frappes américaines.

Le Centcom précise par ailleurs que, depuis l’attaque contre ses troupes, les États-Unis et leurs alliés ont mené dix opérations en Syrie et en Irak, ayant conduit à la mort ou à l’arrestation de 23 combattants jihadistes.

Ces nouvelles frappes soulignent que, malgré la chute territoriale de son « califat », l’État islamique reste une menace active dans le désert syrien, où environ 1 000 soldats américains sont toujours déployés.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections
Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

PDC en Casamance : 86 millions d’euros engagés, une visite présidentielle aux enjeux économiques et politiques

Lat Soukabé Fall - 20/12/2025 - 0 Commentaire
PDC en Casamance : 86 millions d’euros engagés, une visite présidentielle aux enjeux économiques et politiques
Près de 86 millions d’euros : c’est le montant global des programmes inscrits dans le Programme de Développement de la Casamance (PDC). À ce jour, 46 % des projets ont été exécutés, selon le...

Kolda : une convoyeuse interpellée après la saisie de substances illicites dissimulées

- 20/12/2025 - 0 Commentaire
Kolda : une convoyeuse interpellée après la saisie de substances illicites dissimulées
À Kolda, une opération coordonnée des forces de sécurité a permis l’interpellation d’une convoyeuse et la saisie de produits psychotropes et de chanvre dissimulés dans des objets métalliques et un...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags