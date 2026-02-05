Nigeria : l’armée déployée après le massacre de 162 civils dans le centre-ouest

Dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi, la présidence a attribué cette attaque meurtrière au groupe jihadiste Boko Haram. L’opération militaire, baptisée « Savannah Shield », vise à traquer les assaillants, restaurer l’autorité de l’État et protéger des communautés civiles laissées sans défense face à la violence extrémiste.





Le chef de l’État a salué la résistance morale des habitants de Woro, affirmant qu’ils avaient refusé d’adhérer à une idéologie radicale prônant la violence au détriment de la coexistence pacifique. De son côté, le gouverneur de l’État de Kwara, Abdul Rahman Abdul Razaq, s’est rendu sur place pour témoigner de la solidarité des autorités et dénoncer une tentative d’imposition forcée d’une doctrine islamiste extrémiste.





Ce massacre relance les inquiétudes sur l’expansion des groupes jihadistes hors de leur bastion traditionnel du nord-est. Depuis 2009, Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest mènent une insurrection sanglante, désormais relayée par des mouvements armés locaux.





L’ONU a fermement condamné l’attaque, appelant à traduire les responsables en justice. La coopération sécuritaire entre Abuja et ses partenaires internationaux, notamment les États-Unis, s’est par ailleurs intensifiée face à cette menace persistante.

