Suspension des visas américains : Ouagadougou y voit une forme de "chantage"

L’ambassade des États-Unis a annoncé jeudi la suspension de la délivrance d’une certaine catégorie de visas au Burkina Faso et a renvoyé les Burkinabè – touristes et étudiants – vers le Togo pour obtenir ces documents.







Une mesure qu’Ouagadougou a qualifié de "pression diplomatique" en réponse à son refus catégorique d’accueillir des personnes expulsées par Washington.



"Une terre de dignité"



"Le Burkina Faso ne saurait être une destination de déportation", a déclaré le chef de la diplomatie burkinabè, ajoutant que l’hospitalité du pays envers les Africains ne saurait être "une opportunité pour un pays tiers de se débarrasser de populations qu’il juge indésirables".

"Notre pays accueillera ceux qui viennent de leur plein gré, pas ceux qu’on veut déposer sous injonction", a insisté Karamogo Jean Marie Traoré.



Principe de réciprocité



"Nous prendrons les mesures appropriées sans pour autant compromettre l’amitié entre les peuples burkinabè et américains", a conclu le ministre.

Sputnik






















