En Guinée-Bissau, un coup d’État et de nombreuses questions

Des coups de feu, un président mis aux arrêts et une allocution de l’armée, pour annoncer la prise de contrôle du pays. Mercredi 26 novembre, trois jours après les élections présidentielle et législatives en Guinée-Bissau, des militaires ont "renversé" le chef d’État sortant Umaro Sissoco Embalo afin de "rétablir l’ordre", évoquant un "plan visant à déstabiliser le pays".



Ce scénario est loin d’être inédit dans un pays qui a déjà connu quatre coups d’États et dont plusieurs voisins – la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger – sont aujourd’hui dirigés par des pouvoirs militaires. Il suscite néanmoins des questions, selon Vincent Foucher, chercheur au CNRS et spécialiste de la Guinée-Bissau, pour qui une manœuvre politique ne peut être totalement exclue. Entretien.



Les militaires annoncent avoir pris le contrôle du pays, faut-il parler de coup d’État ?



Vincent Foucher : Je pense qu'il faut être assez prudent sur les accusations de coup d’État, car elles sont très politiques. La Guinée-Bissau a connu plusieurs coups d’État mais aussi de véritables manipulations. Ainsi, il y a eu une attaque bien réelle contre le pouvoir du président Umaro Sissoco Embalo en février 2022. Plusieurs personnes ont été tuées et le chef d’État a probablement échappé à la capture ou à la mort à ce moment-là. Mais en 2023, le président a qualifié un épisode très douteux de "coup d’État", et en a profité pour dissoudre l'Assemblée nationale, qui était alors dominée par l’opposition. Il faut donc prendre ce genre d’annonces avec des pincettes.





L’annonce des militaires intervient alors que le pays attend la publication des résultats de la présidentielle et des législatives. Comment analysez-vous le contexte politique de ces évènements ?



Le contexte est particulier car le président Embalo, qui a été élu lors des élections de 2019, a beaucoup manipulé les institutions pour asseoir son pouvoir. Il a mis au pas la Cour suprême, dissous le Parlement, et retardé la tenue de la présidentielle en la calant sur les législatives. Il a fini par accepter l'organisation des élections mais la Cour suprême a interdit la participation de son principal rival, Domingos Simoes Pereira.



C’est la première fois de l'histoire de la Guinée-Bissau, depuis l’avènement des élections pluralistes dans le pays, que le PAIGC (Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert), ne participe pas. Il s’agit quand même du grand parti de la lutte pour la libération, doté d’une base électorale majeure dans le pays.





Pour justifier leur action, les militaires ont évoqué un "plan visant à déstabiliser le pays avec l'implication des barons nationaux de la drogue". Cet argument est-il crédible ?



Effectivement, la Guinée-Bissau est un des points du transit de la cocaïne de l’Amérique latine vers l'Europe. Il y a eu par le passé des connexions assez bien documentées entre des hommes politiques, des chefs militaires et des trafiquants de drogue. Il s’agit donc d’un véritable problème. Mais comme on accuse parfois ses adversaires de coup d'État, on peut les accuser de s’adonner au trafic de drogue. Les militaires qui disent avoir pris le pouvoir affirment qu’ils sont intervenus pour empêcher des barons nationaux du trafic de drogue de le prendre, mais tout cela est très vague : ils n’identifient personne.



Certains opposants et mouvements citoyens considèrent que ce qui s’est joué aujourd’hui est un faux coup d’État orchestré par le président et l’armée pour empêcher la publication des résultats électoraux, prévue jeudi, et conserver le pouvoir.



Les annonces des prochains jours devraient permettre d’y voir plus clair. Il faudra être attentif à la composition du régime militaire qui s’annonce, mais également aux personnalités politiques qui seront associées à cette transition.