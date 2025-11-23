Menu
Négociations avec le FMI : Cheikh Diba rassure sur la gestion de la dette


Vendredi 28 Novembre 2025


Cheikh Diba assure que les discussions avec le FMI se déroulent bien, tandis qu’Abdourahmane Sarr rappelle le rôle d’accompagnement du Fonds.


Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a affirmé ce vendredi que les négociations en cours avec le Fonds monétaire international (FMI) se déroulent dans de bonnes conditions. S’adressant aux députés lors d’une séance plénière consacrée aux questions d’actualité, il a reconnu l’existence des enjeux liés à la dette, tout en assurant que le gouvernement saura les maîtriser.

De son côté, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a rappelé que le FMI intervient comme un “prêteur en dernier ressort”, avec un rôle principalement axé sur l’accompagnement des États. Il a souligné que l’institution constitue un gage de confiance pour les partenaires, qui accordent souvent davantage de crédibilité à ses évaluations qu’à celles de certains États.




