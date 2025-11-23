Menu
CNRA : rappel à l’ordre des médias audiovisuels après des dérives sur l’espace public


Rédigé le Vendredi 28 Novembre 2025 à 08:30


Le CNRA rappelle aux médias leur responsabilité éditoriale après la diffusion de contenus jugés contraires à la réglementation et annonce des sanctions en cas de manquement.


CNRA : rappel à l'ordre des médias audiovisuels après des dérives sur l'espace public

 

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel a réagi aux récents dérapages constatés dans l’espace public et sur certains plateaux, notamment après la publication de l’image détériorée du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que des propos jugés irrespectueux envers les institutions.

Dans un communiqué, l’autorité de régulation a invité l’ensemble des médias audiovisuels, quel que soit leur mode de diffusion, à mettre un terme à ces pratiques considérées comme des violations sérieuses de la réglementation en vigueur.

Le CNRA souligne que les médias sont pleinement responsables des contenus diffusés sur leurs antennes et plateformes, conformément à leur cahier des charges. Il rappelle également que tout manquement à cette mise en garde expose les organes audiovisuels concernés aux sanctions prévues par les textes réglementaires.




