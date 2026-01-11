Suspect du meurtre de Ramatoulaye Baldé interpellé grâce à l’intervention d’un moto‑taxi

Selon des informations relayées par plusieurs sources concordantes, le suspect aurait tenté de prendre la fuite après l’agression mortelle. Sa cavale a toutefois été brutalement interrompue grâce à l’intervention déterminante d’un conducteur de moto-taxi, communément appelé Jakarta. Ce dernier, alerté par des cris et par l’agitation inhabituelle dans le quartier, aurait pris l’initiative de poursuivre l’individu avant de le maîtriser, facilitant ainsi son arrestation par les forces de l’ordre.



Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre les instants qui ont suivi l’interpellation. Les images, qui ont suscité de nombreuses réactions, témoignent de la tension extrême ayant entouré l’arrestation. Les autorités appellent néanmoins à la retenue et rappellent que l’enquête suit son cours, dans le respect de la présomption d’innocence.



Pour rappel, Ramatoulaye Baldé, gérante d’un multiservice et connue dans son voisinage, a été retrouvée grièvement blessée lors de l’attaque. Malgré une prise en charge rapide, elle a succombé à ses blessures, plongeant sa famille et tout le quartier dans le deuil.

Le suspect, actuellement placé en garde à vue, devrait être présenté au procureur dans les prochains jours.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer avec précision les motivations du crime et d’établir toutes les responsabilités.



Cette affaire relance le débat sur la sécurité dans les quartiers urbains, mais aussi sur le rôle parfois décisif joué par les citoyens dans l’assistance aux forces de l’ordre. En attendant les conclusions judiciaires, la famille de la victime réclame justice et appelle à ce que toute la lumière soit faite sur ce drame.







