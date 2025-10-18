Menu
Surprise dans un hôtel de luxe australien : Un crocodile repéré au fond de la piscine


Dimanche 19 Octobre 2025


Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un crocodile barbotant tranquillement dans la piscine d’un hôtel australien


Panique à bord - ou pas. Une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux montre un crocodile nageant tranquillement dans la piscine d’un hôtel de luxe du nord-est de l’Australie… sans pour autant perturber les clients. Les images publiées sur le réseau social TikTok montrent plus précisément le jeune reptile allongé au fond de la piscine du Sheraton Grand Mirage Resort, à Port Douglas.



En fond sonore, on peut entendre l’utilisatrice à l’origine de cette vidéo, Lisa Keller, déclarer : « Je ne veux alarmer personne, mais il y a un crocodile dans la piscine du Sheraton ». Elle se rapproche ensuite du bassin où l’on aperçoit des touristes se détendre sur des chaises longues autour de la piscine. « Personne ne s’en soucie », lâche-t-elle.

Les images d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux correspondent aux photos de l’hôtel telles que présentées sur son site internet. Le directeur de l’établissement, Joseph Amerio, a déclaré que le crocodile avait été repéré tôt samedi matin.

Prié de quitter l’établissement
Il a ensuite indiqué que la zone de la piscine avait été évacuée jusqu’à ce que les agents de la faune sauvage de l’Etat du Queensland ne l’en retirent dans l’après-midi. Les gardes-chasse ont « relogé » l’animal et installé des panneaux d’avertissement concernant la présence de crocodiles dans la région, selon un porte-parole du ministère australien de l’Environnement. « A aucun moment les clients et le bébé animal ne se sont trouvés en même temps dans la piscine », a affirmé M. Amerio.


On estime que plus de 100.000 crocodiles d’eau salée, mais aussi d’eau douce (considérés comme moins agressifs), vivent dans le nord de l’Australie. Il n’a pas été précisé à laquelle des deux espèces le crocodile en question appartenait.



