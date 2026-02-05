Le refus d’une relation amoureuse tourne à l’agression familiale

La situation a rapidement dégénéré, l’homme portant des coups au père de la jeune fille sous les yeux de proches médusés. Des voisins sont intervenus pour mettre fin à l’altercation.



La victime a été prise en charge médicalement, tandis que l’agresseur a été interpellé. Cette affaire pose une nouvelle fois la question de la gestion des conflits amoureux et du poids des décisions parentales dans certaines relations.

Selon les informations disponibles, la discussion aurait commencé dans un cadre familial, autour de la question du mariage ou de l’avenir du couple.Face au refus catégorique du père, le jeune homme aurait perdu son sang-froid.