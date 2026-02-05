Menu
L'Actualité au Sénégal

Le refus d’une relation amoureuse tourne à l’agression familiale


Rédigé le Jeudi 5 Février 2026 à 16:20 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un différend sentimental a dégénéré en scène de violence après qu’un homme s’est attaqué au père de sa petite amie, opposé à leur relation. Un fait insolite, mais révélateur de tensions familiales profondes.


Le refus d’une relation amoureuse tourne à l’agression familiale
Selon les informations disponibles, la discussion aurait commencé dans un cadre familial, autour de la question du mariage ou de l’avenir du couple.

Face au refus catégorique du père, le jeune homme aurait perdu son sang-froid.
 
La situation a rapidement dégénéré, l’homme portant des coups au père de la jeune fille sous les yeux de proches médusés. Des voisins sont intervenus pour mettre fin à l’altercation.
 
La victime a été prise en charge médicalement, tandis que l’agresseur a été interpellé. Cette affaire pose une nouvelle fois la question de la gestion des conflits amoureux et du poids des décisions parentales dans certaines relations.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags