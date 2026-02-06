Journée technique du BTP organisée par l’Union des Ouvriers du Sénégal à Thiès

L’événement, qui s’est tenu à Thiès, avait pour objectif principal de renforcer les compétences des ouvriers et acteurs du secteur, tout en mettant l’accent sur la sécurité, la qualité des travaux et l’innovation technique.





Plusieurs conférences et ateliers pratiques ont été animés par des experts nationaux et internationaux. Les thèmes abordés incluaient notamment :



Les nouvelles techniques de construction et matériaux durables ;



La sécurité sur les chantiers et la prévention des accidents ;



La digitalisation dans le BTP et l’usage de logiciels de gestion de chantier ;



La formation continue et le renforcement des capacités des ouvriers.





Abdoulaye Gueye, représentant le président de l’UOS, Serigne Abdoulkhadr Djily, a pris la parole lors de l’ouverture de la journée. Il a souligné que :



« La compétence et la sécurité de nos ouvriers sont les piliers du développement durable du BTP au Sénégal. Ces rencontres nous permettent de mieux préparer nos acteurs à relever les défis actuels et futurs du secteur. »





La journée s’est achevée par une session de networking, permettant aux participants d’établir des contacts professionnels et de discuter de projets communs, ainsi qu’une remise de certificats de participation aux ouvriers et techniciens ayant suivi les ateliers.





L’Union des Ouvriers du Sénégal prévoit de répéter ces journées techniques annuellement, afin de soutenir la montée en compétence des professionnels et de contribuer à un BTP plus sûr et plus performant au Sénégal.

