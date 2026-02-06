Atelier SOLUREM à Thiès : deux groupes pour tester l’efficacité du soutien scolaire numérique

L’inspecteur Malick Guèye, responsable de l’enseignement moyen secondaire en sciences physiques à la Division des Enseignements et de l’Apprentissage, a pris part à l’atelier. Il a souligné l’importance de SOLUREM pour améliorer l’apprentissage, notamment en sciences, tout en rappelant les difficultés liées à l’accès à Internet, qui limitent parfois l’utilisation optimale de la plateforme dans certaines zones.







Pour évaluer l’efficacité de SOLUREM, les participants ont été répartis en deux groupes :



Groupe expérimental : utilisant activement SOLUREM pour les exercices, le suivi des résultats et la remédiation.





Groupe témoin : poursuivant l’apprentissage selon les méthodes traditionnelles, sans recours intensif à la plateforme.





Durant l’atelier, les enseignants ont été formés à exploiter toutes les fonctionnalités de SOLUREM pour accompagner le groupe expérimental.



Les élèves de ce groupe ont pu réaliser des exercices interactifs, consulter leurs résultats en temps réel et recevoir des feedbacks personnalisés.



Les parents ont, pour leur part, appris à suivre l’évolution de leur enfant et à renforcer son apprentissage à domicile.





L’arrivée prochaine de Starlink, le réseau Internet par satellite, a été présentée comme une solution majeure pour résoudre les problèmes de connectivité et permettre à tous les élèves d’accéder pleinement à SOLUREM.





Cet atelier à Thiès montre que la combinaison de SOLUREM, du partenariat avec l’UNICEF et de technologies comme Starlink peut transformer l’apprentissage. L’expérimentation avec un groupe témoin et un groupe expérimental permettra de mesurer concrètement l’impact de la plateforme et d’améliorer la réussite scolaire pour tous.

