Suisse : des dizaines de morts redoutés dans l’incendie d’un bar à Crans-Montana

Un drame d’une ampleur exceptionnelle a frappé la station huppée de Crans-Montana, dans le canton du Valais, en Suisse. Dans la nuit du jeudi 1er janvier 2026, vers 1h30 du matin, un incendie d’origine encore inconnue s’est déclaré dans le bar Le Constellation, alors que l’établissement accueillait de nombreux fêtards venus célébrer le passage à la nouvelle année.



Selon la police cantonale, « plusieurs dizaines de personnes sont présumées mortes », sans qu’un bilan officiel définitif n’ait encore pu être établi. D’importants moyens de secours — police, pompiers et services médicaux — ont été immédiatement déployés sur place. L’opération de secours était toujours en cours dans la matinée de jeudi.



Un bilan humain très lourd redouté

Plusieurs médias suisses font état d’un bilan particulièrement grave. Le quotidien Blick, citant un médecin présent sur les lieux, évoque lui aussi des morts « par dizaines ». De son côté, Le Nouvelliste avance un chiffre non officiel d’environ 40 morts et une centaine de blessés.



Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé que deux ressortissants français figurent parmi les blessés, précisant qu’ils ont été immédiatement pris en charge par les services de secours. Le Quai d’Orsay indique rester en contact étroit avec les autorités suisses afin d’identifier d’éventuelles autres victimes françaises.



Causes encore inconnues

Les circonstances exactes du sinistre restent à déterminer. La police indique que l’origine de l’incendie n’est pas encore connue, même si certains médias évoquent l’hypothèse d’un départ de feu lié à des engins pyrotechniques utilisés lors d’un concert organisé dans le bar.



Des images diffusées par les médias locaux montrent un bâtiment en flammes, plongé dans l’obscurité, tandis que des personnes paniquées tentaient de fuir dans la nuit.



Secours aériens et cellule d’accueil

Selon le journal 24 Heures, des hélicoptères ont multiplié les rotations pendant plusieurs heures pour évacuer les blessés vers différents hôpitaux. Le périmètre autour du bar a été totalement bouclé et la police scientifique a entamé ses investigations dès les premières heures de la matinée.



Un centre d’accueil a été mis en place dans un centre des congrès de la station pour les familles et proches à la recherche de disparus. Des témoignages poignants font état d’une profonde détresse, certains parents affirmant être sans nouvelles de leurs enfants.



Une station sous le choc

À Crans-Montana, la stupeur domine. Plusieurs habitants ont raconté avoir d’abord cru à des feux d’artifice avant de comprendre la gravité de la situation en voyant la fumée et l’arrivée massive des secours. « Autour de moi, des gens inquiets, silencieux, sous le choc », confie une riveraine vivant à proximité du bar.



Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame, qui endeuille l’une des stations de ski les plus prisées de Suisse.

