Pose de la première pierre de l’École de Formation du Barreau : l’État mise sur une justice modernisée





Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce mardi 18 février dans l’après-midi à la pose de la première pierre de l’École de Formation du Barreau du Sénégal.



Implantée à Diamniadio, cette nouvelle infrastructure comprendra seize salles de classe modernes, un auditorium d’une capacité de 400 places ainsi que des espaces administratifs et des structures d’hébergement adaptées.



D’après une note de la présidence de la République, ce projet s’inscrit dans une orientation stratégique visant à faire de la justice un levier central de transformation nationale, conformément à la Vision Sénégal 2050.



Dans un contexte marqué par des défis liés à l’accès équitable au droit, à la répartition territoriale des avocats et au renforcement des ressources humaines du secteur judiciaire, cette école se veut une réponse durable et structurante. Elle ambitionne de former des professionnels du droit aptes non seulement à défendre les justiciables, mais aussi à prévenir les conflits, encourager la médiation et contribuer à la consolidation de la paix sociale.



À travers cette initiative, l’État du Sénégal réaffirme son engagement en faveur d’une justice protectrice et rassembleuse, tournée vers l’avenir et au service des aspirations du peuple sénégalais.

