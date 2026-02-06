Ramadan et carême : le CNRA appelle les médias à la vigilance

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a rappelé mercredi aux médias l’interdiction de diffuser des contenus susceptibles de menacer la stabilité nationale et la cohésion sociale, particulièrement en cette période de ramadan et de carême.

Dans un communiqué, l’organe de régulation met en garde contre toute diffusion de programmes pouvant porter atteinte à la vie en communauté, à la cohabitation pacifique et au vivre-ensemble. Il invite les médias audiovisuels, quel que soit leur mode de diffusion, à faire preuve d’une vigilance accrue dans le choix de leurs contenus durant ces périodes religieuses sensibles.

Le CNRA souligne son attachement au respect de la foi, des croyances, des valeurs et des identités culturelles et religieuses du public. Il rappelle notamment l’interdiction de diffuser des contenus susceptibles d’inciter à l’intolérance, à la stigmatisation, à l’exclusion ou à la marginalisation.

L’institution appelle également les médias à éviter toute forme de dérision à l’égard des religions, afin de prévenir toute confrontation entre religions, confréries ou communautés.

Au Sénégal, la communauté catholique débute le carême ce mercredi, en même temps qu’une partie des musulmans entame le ramadan. Ces périodes sont souvent marquées par une programmation spécifique des chaînes de télévision, notamment des sketches et talk-shows, qui peuvent parfois susciter des controverses.