Sud-Kivu : violences et exodes après les combats autour d’Uvira

Les combats ont touché notamment Kigongo et d’autres localités périphériques. Des témoins rapportent que des détonations ont été entendues jusque dans le centre-ville d’Uvira, provoquant panique et inquiétude parmi la population.



Lydia, une résidente d’Uvira, raconte : « Parfois, on entend des coups de feu et des explosions dans les montagnes, parfois ça tire dans les quartiers. Il n'y a nulle part où fuir. Tout le monde pleure, tout le monde s’enferme chez soi. Et pourtant, certaines personnes continuent de se déplacer malgré le danger. »



Malgré ces violences, l’activité commerciale et sociale a continué dans le centre-ville, mais les habitants des zones périphériques ont fui en masse. Raphaël, père de six enfants, a quitté Kigongo pour se réfugier à Uvira. Il décrit des conditions de vie précaires : « Nous dormons dans l’église. Il n’y a pas d’eau, certains puisent dans le lac Tanganyika, d’autres utilisent l’eau de pluie. C’est très difficile. Il faut absolument trouver une solution pour mettre fin à ce conflit. »



Mick Mutiki, président du cadre de concertation de la société civile du Sud-Kivu, appelle les parties en conflit à respecter les accords de cessez-le-feu déjà signés : « Il existe un processus de dialogue impliquant le Rwanda, les États-Unis et la RDC. Nous demandons simplement que les engagements soient respectés. La population souffre et a besoin de retrouver la paix. »



La société civile tire également la sonnette d’alarme sur la destruction de nombreuses infrastructures sanitaires et éducatives à la suite des récents affrontements, aggravant la précarité et la vulnérabilité des habitants.

