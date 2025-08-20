Succession à la mairie de Dakar : “Sénégal Bi Ñu Bokk” dénonce une décision précipitée

Le parti politique “Sénégal Bi Ñu Bokk” a dénoncé ce qu’il considère comme une décision “précipitée” des autorités concernant l’organisation d’une élection pour remplacer son leader, Barthélémy Dias, à la présidence du conseil municipal de Dakar.



Le bureau du conseil municipal s’est réuni lundi afin de fixer la date du scrutin destiné à élire le successeur de l’ancien maire, radié de ses fonctions en décembre 2024 à la suite de sa condamnation dans l’affaire Ndiaga Diouf.



Dans un communiqué, le parti rappelle que Barthélémy Dias a introduit un recours devant la Cour suprême, lequel “n’a pas encore été vidé”. Selon lui, la loi stipule que la vacance d’un siège doit être constatée de manière définitive, et non sur la base d’une décision toujours en cours d’examen.



“Sénégal Bi Ñu Bokk” invoque par ailleurs le principe du recours suspensif reconnu par la jurisprudence administrative, estimant que l’autorité compétente doit s’abstenir de prendre “toute mesure irréversible” tant que la juridiction suprême n’a pas rendu sa décision.



Sur cette base, la formation politique exprime son désaccord avec la démarche visant à organiser l’élection d’un successeur à Barthélémy Dias.



