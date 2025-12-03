Électricité : une baisse des tarifs annoncée à partir du 1er janvier 2026





Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, jeudi, une réduction du prix de l’électricité à compter du 1er janvier 2026. Cette mesure concernera principalement les ménages les plus vulnérables, selon un dispositif de ciblage mis en place par les autorités.



S’exprimant en wolof lors de l’émission hebdomadaire « Xibaaru Conseil des ministres », animée avec la ministre porte-parole du gouvernement Marie Rose Khady Fatou Faye, le chef du gouvernement a précisé que près d’un million deux cent mille foyers bénéficieront de cette baisse tarifaire.



Ce rendez-vous médiatique, organisé après chaque Conseil des ministres, a été instauré à la suite du remaniement ministériel intervenu le 6 septembre dernier, afin de mieux informer les citoyens sur les décisions gouvernementales.



L’annonce sur l’électricité intervient après les récentes réductions appliquées aux prix des produits pétroliers. Le litre d’essence a baissé de 70 francs CFA, passant de 990 à 920 francs CFA, tandis que le gasoil a enregistré une diminution de 75 francs CFA, pour s’établir à 680 francs CFA contre 755 francs CFA auparavant. Ces ajustements ont été décidés par le gouvernement le 6 décembre.



Selon les autorités, ces mesures visent à renforcer le pouvoir d’achat des ménages, à soutenir les acteurs économiques et à améliorer la transparence dans la fixation des prix des produits énergétiques.



Le Premier ministre a rappelé qu’il avait annoncé ces baisses dès le mois d’octobre, dans un contexte marqué par des tensions sur les finances publiques et des discussions en cours avec le Fonds monétaire international pour un nouveau programme. Malgré ces contraintes, Ousmane Sonko a expliqué que ces décisions traduisent la volonté du président de la République de rechercher des solutions concrètes aux préoccupations des populations, quelles que soient les difficultés économiques.

