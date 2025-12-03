Affaire des 125 milliards : Farba Ngom présenté au PJF sous assistance médicale





Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, s’est présenté ce lundi au Pôle judiciaire financier (PJF) dans des conditions particulières. Il a été acheminé sur les lieux à bord d’une ambulance, dans le cadre de sa comparution devant le juge d’instruction chargé du dossier portant sur des transactions financières présumées douteuses d’un montant de 125 milliards de francs CFA.



Selon plusieurs expertises médicales versées au dossier, l’état de santé de Farba Ngom suscite de vives inquiétudes. Les médecins ont estimé que sa condition physique serait incompatible avec une détention en milieu carcéral.



Malgré ces conclusions médicales, le ministère public a maintenu sa position en refusant la levée du mandat de dépôt, maintenant ainsi la procédure judiciaire en cours.

