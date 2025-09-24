Spirale interdite à Thiadiaye : deux commerçants face à la justice

Une disparition qui alerte

L’affaire remonte à fin août, lorsque Racine S. signale à la gendarmerie de Mbour la disparition de son jeune frère, Ndiaga S. Rapidement, il suspecte Ibrahima N., qui entretenait alors le contact avec lui, évoquant la nécessité de prières pour faire revenir le jeune homme à Thiadiaye.



La découverte de l’orgie filmée

Lors de l’enquête, Ndiaga S. est retrouvé à Thiès. La fouille des téléphones des deux commerçants révèle des vidéos compromettantes : une orgie à trois, où Ibrahima N., marié et père, est en relation sexuelle avec le jeune homme, la scène étant filmée par une jeune femme et son partenaire homosexuel. Ces pratiques se seraient répétées entre août et septembre.



Manipulation et rites mystiques

À la barre, Ndiaga S. décrit un contexte de manipulation : Ibrahima N. l’aurait soumis à des rites mystiques et à des « bains protecteurs », renforçant son emprise et expliquant sa docilité lors des rapports.



Réquisitions et attente du verdict

Le procureur a requis cinq ans de prison et une amende de 1,5 million de francs CFA contre Ibrahima N., et deux ans de prison contre Ndiaga S. Le délibéré est attendu le 7 octobre, conclut L’Observateur.

