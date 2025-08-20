Sonko annonce la fin des importations de gaz dès 2026 et promet une baisse du coût de l’électricité





Le Sénégal mettra fin à ses importations de gaz à partir de 2026, a annoncé le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette orientation, selon lui, devrait permettre au pays de réaliser des économies estimées à 140 milliards de francs CFA et de faire baisser le coût de l’électricité pour les ménages.



« Nous ne voulons plus aller chercher des cargaisons de gaz ailleurs. Nous allons nous approvisionner localement. Les mesures nécessaires sont déjà prises », a affirmé le chef du gouvernement, cité par Le Soleil. Il s’adressait mercredi aux représentants du secteur privé national, lors d’une rencontre initiée à la demande du Club des investisseurs sénégalais (CIS).



En marge d’une visite officielle en Turquie, Ousmane Sonko a présidé l’ouverture d’un Forum d’affaires sénégalo-turc. Il y a invité les entreprises turques et étrangères à renforcer leur participation dans les projets stratégiques du Sénégal, notamment les pipelines gaziers, les infrastructures logistiques et l’industrie militaire. Il a également annoncé la tenue du forum « Invest in Sénégal », prévu les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar.



Le Premier ministre a rappelé que le Plan de redressement économique et social (PRES), nécessitant plus de 5 000 milliards de francs CFA, sera financé à 90 % par des ressources domestiques. Il a insisté sur l’importance du secteur privé national, appelé à jouer un rôle central dans la mise en œuvre de ce programme, dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant.



De son côté, le CIS a salué cet « exercice d’écoute », tout en soulignant la nécessité de lever les contraintes liées notamment à l’accès au foncier et au dialogue public-privé.



aps

