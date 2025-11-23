Menu
Arrestation au Sénégal d’un ancien membre des « Junglers » lié au meurtre de Deyda Hydara


Rédigé le Samedi 29 Novembre 2025 à 23:12 | Lu 48 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un ancien membre des escadrons de la mort de l’ex-dictateur gambien Yahya Jammeh, Sanna Manjang, a été arrêté samedi en Casamance, au Sénégal, a annoncé le gouvernement gambien. Considéré comme l’un des meurtriers présumés de Deyda Hydara, journaliste et correspondant de longue date de l’AFP tué en 2004, Sanna Manjang était en fuite depuis janvier 2017, après l’exil de Jammeh.


Selon les autorités de Banjul, Sanna Manjang faisait partie des « Junglers », un groupe paramilitaire tristement célèbre pour avoir exécuté les basses œuvres du régime Jammeh entre 1994 et 2017. Accusés d’intimidations, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires, ces hommes ont été au cœur des révélations de la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC).

Le ministère gambien de l’Information a précisé que les démarches étaient en cours pour organiser le rapatriement de Sanna Manjang, saluant la coopération des autorités sénégalaises dans la lutte contre l’impunité et la consolidation de la justice régionale.

Le nom de Sanna Manjang était apparu lors des audiences de la TRRC comme l’un des participants à l’opération ayant coûté la vie à Deyda Hydara, journaliste respecté et cofondateur du journal The Point, connu pour ses critiques du pouvoir et ses prises de position en faveur de la liberté de la presse. Malgré une enquête officielle en 2006, aucune conclusion n’avait été tirée sous le régime Jammeh.

Cette arrestation s’inscrit dans un contexte de coopération internationale accrue. En 2023, la justice allemande avait condamné à perpétuité Bai Lowe, ancien chauffeur des « Junglers », pour sa participation à plusieurs assassinats politiques, dont celui de Deyda Hydara. Son appel a été rejeté en 2024. L’arrestation de Sanna Manjang constitue ainsi une nouvelle étape dans la lutte contre l’impunité en Gambie.



Lat Soukabé Fall

