«Shutdown»: comment Donald Trump veut s'en servir pour se débarrasser des programmes fédéraux chers aux démocrates

Alors que le « shutdown » se poursuit aux États-Unis et que l'administration Trump a commencé à licencier des milliers d’employés fédéraux vendredi 10 octobre, le président républicain ne s'en cache pas : depuis la Maison Blanche cette semaine, celui-ci a promis de licencier « les fonctionnaires étiquetés démocrates », semblant vouloir clairement profiter de la fermeture de l'État fédéral pour se débarrasser des programmes et des agences défendus par ses adversaires politiques.

Donald Trump prévoit ainsi de supprimer, en priorité, plus de 30 milliards de dollars de fonds fédéraux destinés aux États et aux villes démocrates, ce qui pourrait affecter de nombreux projets d’infrastructures, mais aussi des programmes d’aide aux plus démunis ou encore les investissements nécessaires au développement et à la maintenance des transports publics. Le président américain entend ainsi mettre la pression et punir les démocrates qui continuent malgré tout de réclamer l’extension des subventions d’Obamacare comme condition à tout accord sur le budget.

La solde des militaires payées malgré la paralysie budgétaire

Certains d'entre eux n'ont d'ailleurs pas manqué de critiquer cette décision. Tel est par exemple le cas du sénateur de New York Chuck Schumer qui a écrit : « Dans l’Amérique autoritaire de Donald Trump, même les trains ne seront pas à l’heure ».

À l'inverse, le président américain a ordonné, ce samedi 11 octobre, de verser leur solde comme prévue aux militaires mercredi prochain, et ce en dépit de la paralysie budgétaire en cours qui impose normalement qu'aucun salaire ne soit versé aux millions d'employés fédéraux pendant toute la durée du blocage.

« J'use de mon pouvoir de commandant en chef pour ordonner à notre ministre de la Guerre, Pete Hegseth, d'user de tous les fonds disponibles pour que nos troupes soient payées le 15 octobre », a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. « Si rien n'est fait à cause du "chef" Chuck Schumer et des démocrates, nos braves soldats manqueront le salaire qui leur est légitimement dû le 15 octobre. [...] Je ne laisserai pas les démocrates tenir en OTAGE nos militaires et la sécurité entière de notre pays avec leur "shutdown" dangereux de l'État », a-t-il ajouté.

