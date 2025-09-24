Ses Agresseurs Arrêtés, Un Employé de la SERAS à Thiès Explique le Drame

Le récit de la victime

« Je roulais normalement lorsque les deux agresseurs sont apparus soudainement », raconte l’homme, encore sous le choc. « Ils m’ont frappé avec une machette. J’ai réussi à esquiver certains coups, mais j’ai été gravement blessé au bras gauche et j’avais perdu beaucoup de sang. J’ai eu très peur et j’ai crié pour alerter les passants, mais certaines voitures continuaient de passer comme si rien n’était », poursuit-il.



L’arrestation et la rencontre avec les agresseurs

Grâce à l’intervention rapide de la police de Thiès et aux témoignages des passants, les deux agresseurs ont été rapidement arrêtés. La victime a été convoquée au commissariat pour identifier les individus et apporter son témoignage. Après cette rencontre, l’homme est revenu chez lui afin de se reposer et de reprendre ses esprits.



Selon le commissariat de Medina Fall, chargé de l’enquête, un des deux agresseurs, né en 2004, a reconnu les faits. Il a notamment avoué avoir vendu la moto de la victime pour 100 000 FCFA. L’autre agresseur reste entendu. Les deux individus, déjà connus pour des faits similaires, restent en garde à vue en attendant la suite de l’enquête.



Les circonstances restent floues

Les motifs exacts de l’attaque ne sont pas encore connus. Les enquêteurs explorent plusieurs pistes, allant d’un différend personnel à un acte de violence gratuite. L’homme blessé a été transporté à l’hôpital pour recevoir des soins et son pronostic vital n’est pas engagé malgré la perte importante de sang.



La police invite toute personne ayant des informations à se manifester afin d’aider à faire toute la lumière sur cet incident dramatique.

