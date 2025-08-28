Menu
L'Actualité au Sénégal

Sénégal vs Soudan : Pape Matar Sarr double la mise après l’ouverture de Koulibaly


Rédigé le Vendredi 5 Septembre 2025 à 20:29 | Lu 38 fois Rédigé par


En éliminatoires du Mondial 2026, les Lions de la Teranga mènent 2-0 face au Soudan grâce aux buts de Kalidou Koulibaly et Pape Matar Sarr au stade Abdoulaye Wade.


 

Les Lions de la Teranga confirment leur domination ce soir face au Soudan dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Après l’ouverture du score signée Kalidou Koulibaly, Pape Matar Sarr a doublé la mise avec un geste de grande classe. Servi par une ouverture millimétrée du capitaine, le milieu sénégalais s’est joué de la défense adverse avant de conclure parfaitement.

Ce but illustre la fluidité et la créativité du collectif de Pape Thiaw, qui avait surpris en laissant Idrissa Gana Guèye sur le banc pour un onze résolument offensif.

Avec cette avance de deux buts au stade Abdoulaye Wade, les Lions se rapprochent d’un succès capital dans la course au Mondial 2026, au grand bonheur des supporters venus en nombre.




Dans la même rubrique :
< >

Mardi 2 Septembre 2025 - 11:52 Tivaoune des produits périmes saisis

Vendredi 29 Août 2025 - 18:21 Pambal – Le maire Lamane Thiaw tire la sonnette d’alarme avant le Gamou

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags