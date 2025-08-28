Sénégal vs Soudan : Pape Matar Sarr double la mise après l’ouverture de Koulibaly





Les Lions de la Teranga confirment leur domination ce soir face au Soudan dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



Après l’ouverture du score signée Kalidou Koulibaly, Pape Matar Sarr a doublé la mise avec un geste de grande classe. Servi par une ouverture millimétrée du capitaine, le milieu sénégalais s’est joué de la défense adverse avant de conclure parfaitement.



Ce but illustre la fluidité et la créativité du collectif de Pape Thiaw, qui avait surpris en laissant Idrissa Gana Guèye sur le banc pour un onze résolument offensif.



Avec cette avance de deux buts au stade Abdoulaye Wade, les Lions se rapprochent d’un succès capital dans la course au Mondial 2026, au grand bonheur des supporters venus en nombre.

