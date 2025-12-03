Thiès : un conducteur de moto-taxi condamné avec sursis après une altercation violente





Le tribunal d’instance de Thiès a condamné un conducteur de moto-taxi à une peine de trois mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de douze jours. Les faits se sont déroulés dans la commune de Thiès.



Selon les éléments présentés à l’audience, l’homme a été victime d’une agression alors qu’il vaquait à ses occupations. Trois individus l’auraient intercepté et lui auraient dérobé sa moto. Il a affirmé avoir reconnu deux de ses agresseurs et s’être rendu par la suite au commissariat pour faire une déclaration.



Le lendemain, alors qu’il se trouvait à un arrêt de motos-taxis dans le quartier Médina Fall, il a aperçu l’un des individus qu’il soupçonnait d’avoir participé au vol. En tentant de le retenir afin de faire intervenir la police, il aurait été pris à partie par des proches du suspect.



Face à cette situation, le conducteur de moto-taxi a expliqué avoir ramassé une pierre pour se défendre. Le projectile a atteint l’un des protagonistes à la tête, lui causant des blessures ayant nécessité l’établissement d’un certificat médical mentionnant une incapacité temporaire de travail de douze jours. Une plainte pour coups et blessures volontaires a alors été déposée contre lui, conduisant à son arrestation.



À la barre, lors de l’audience tenue le lundi 22 décembre, le prévenu a reconnu les faits, affirmant avoir agi dans un contexte de tension et de légitime défense après l’agression initiale et le vol de sa moto.



Le procureur de la République a estimé que les faits étaient établis et a requis l’application de la loi. Le tribunal a finalement déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à une peine de trois mois de prison assortie du sursis.

