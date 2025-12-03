Diamaguène : un différend de 200 FCFA vire au drame entre deux adolescents





À Diamaguène, dans la banlieue dakaroise, un différend insignifiant a conduit à une issue tragique. Un adolescent âgé de 16 ans a admis avoir donné un coup de couteau mortel à son camarade, Pape Ndiaga Sall, 18 ans, à la suite d’un conflit portant sur une somme de 200 FCFA. Un drame qui continue de provoquer incompréhension et stupeur. Les faits ont été rapportés par le quotidien L’Observateur, qui revient sur les déclarations du jeune mis en cause.



« C’est moi qui l’ai poignardé. Il m’avait insulté quand je lui ai réclamé l’argent qu’il me devait », a déclaré Mb. Fall, également connu sous le nom de Mb. Sylla, lors de son audition. Selon L’Observateur, l’absence apparente d’émotion dans ses propos a profondément marqué les enquêteurs du commissariat de Diamaguène–Sicap-Mbao, pourtant habitués à traiter des affaires sensibles dans cette zone.



Une dette minime à l’origine d’une tension croissante

Les événements se seraient noués quelques jours avant le drame. Les deux adolescents se retrouvaient fréquemment dans un endroit réputé de Diamaguène, décrit comme un lieu abritant des jeux interdits, des paris clandestins et la consommation de substances illicites. D’après L’Observateur, il s’agit d’un environnement où les armes blanches sont couramment présentes.



C’est dans ce contexte que Pape Ndiaga Sall aurait emprunté 200 FCFA à son cadet, promettant de le rembourser rapidement. Cette promesse ne sera jamais honorée. À chaque demande de remboursement, la victime aurait réagi de manière agressive, multipliant les insultes, ce qui aurait progressivement nourri la colère de Mb. Sylla.



« J’ai compris qu’il ne comptait pas me rendre mon argent. Je l’ai menacé de mort s’il refusait de me payer », a confié l’adolescent aux enquêteurs, toujours selon L’Observateur.



Une attaque préméditée

Dans la nuit du samedi, le jeune se serait procuré un couteau avant de se poster à un coin de rue, attendant le passage de celui qu’il tenait pour responsable. Pape Ndiaga Sall, qui rentrait à son domicile de La Rochette, ne se serait pas méfié en apercevant son camarade accroupi dans l’obscurité.



Il aurait alors été attaqué par surprise, recevant un coup de couteau dans le dos. Malgré sa blessure grave, la victime a tenté de rejoindre son domicile avant de s’effondrer après quelques mètres. Transporté en urgence à l’hôpital de Pikine, il est décédé avant son admission. Le médecin-légiste a constaté « une plaie béante sur le côté gauche du dos causée par un objet pointu », rapporte le journal.



Interpellation et aveux

À la suite du décès, les menaces antérieures proférées par Mb. Sylla ont été signalées aux forces de l’ordre. Une recherche a été immédiatement engagée. Le lendemain, dimanche 21 décembre, le jeune a été localisé puis interpellé.



Face aux enquêteurs, il a reconnu les faits sans détour, selon L’Observateur. Âgé de 16 ans et exerçant comme apprenti-carreleur, Mb. Fall alias Mb. Sylla a été placé en garde à vue. Il doit être présenté ce lundi 22 décembre pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

